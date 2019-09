Devuelven color y vida a casi mil edificios y viviendas capitalinos

Se renovó la fachada de 927 casas y 49 edificios, con una inversión de tres millones de pesos gracias al programa ‘Pinta tu entorno’

María Espino

Guanajuato.- Como parte del programa ‘Pinta tu entorno’, se renovó la fachada de 927 casas y 49 edificios, con una inversión de tres millones de pesos, siendo la aportación presupuestal tanto municipal como estatal a partes iguales, de acuerdo al titular de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, Marco Antonio Campos Briones.

Además precisó que tanto habitantes de zonas urbanas como rurales, principalmente de bajos recursos, fueron los beneficiados con esta acción con la que dijo se mejora la fachada de muchos inmuebles.

Marco Campos aseguró que todas las solicitudes que recibieron por parte de la ciudadanía fueron atendidas con este programa; adelantó también que los interesados en recibir esta ayuda para el 2020 ya pueden comenzar a ingresar sus peticiones, pues mencionó que cada vez son más los ciudadanos que conocen del programa y hacen las gestiones necesarias para obtener la pintura.

Explicó que algunas de las zonas en donde la gente resulto beneficiada fueron La Venada, EL Encino, zona entro, Pastitos, Santa Teresa, entre otras.

Comentó que había especial interés en pintar las fachadas de las fincas ubicadas por la zona de los Pastitos, ya que se trata de la entrada principal al Centro Histórico, pero que fue un tanto difícil, ya que la mayoría de casas son rentadas a estudiantes y no pudieron hablar directamente con los dueños para que aceptaran ingresar al programa, mientras que en otras no vive nadie y los propietarios no están en la ciudad.

Comentarios

Comentarios