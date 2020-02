Devuelve SEA recurso sin usar

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En el 2019, el expresidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Román Méndez Navarrete, solicitó una ampliación de recursos al Congreso del Estado para llevar a cabo varios proyectos que no fueron ejecutados en virtud de que no consideraban alguna meta, lo que generó un subejercicio de alrededor de dos millones 400 mil pesos. El recurso tuvo que ser regresado.

Así se dio a conocer en la pasada reunión del CPC, en donde informó que el presupuesto del 2019 fue de alrededor de 14 millones de pesos, pero con la ampliación de presupuesto solicitada por Méndez Navarrete, se llegó a cerca de 16 millones 700 mil pesos. Mientras que el recurso aprobado para este año es de 18 millones de pesos y contempla la creación de siete plazas.

Sobre el tema, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Alejandra López Rodríguez explicó que dicha ampliación de presupuesto iba a ser destinado a dos proyectos de inversión que no habían sido considerados en el anteproyecto del presupuesto.

Detalló que para dos proyectos se consideraba un millón 400 mil pesos; uno de estos consistía en realizar un diagnóstico sobre un marco normativo por un monto de 900 mil pesos y el segundo era la elaboración de un diagnóstico para procesos por 500 mil pesos.

Había otros proyectos considerados

Mencionó que había otros proyectos que sí estaban considerados en el anteproyecto de presupuesto, es decir, que sí se tenía conocimiento en el órgano del gobierno, consistían en la elaboración de una guía ciudadana que hablara del SEA por 600 mil pesos y otro proyecto impulsado por Román Méndez, relacionado con un diagnóstico de programas educativos que costaría alrededor de 215 mil pesos. Todos estaban dentro del capítulo de Servicios Profesionales, es decir, implicaban la contratación de expertos.

“Estos cuatro proyectos en específico que hacen el monto de dos millones y ‘cacho’, la mitad de estos no estaban considerados, por lo tanto no se tenía la definición de las metas, del alcance y de la pertinencia del propio estudio o del proyecto, la Secretaría Ejecutiva tiene que desarrollar todos estos proyectos y se presentan para la autorización de estos recursos al órgano de gobierno, esto fue en septiembre cuando se logra tener la definición a detalle que quería el Comité Coordinador, y ya cuando les damos a conocer de qué trataría, no se autorizó la ejecución de los proyectos”.

Regresaron el recurso

Alejandra López señaló que el monto total del subejercicio ya fue regresado a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Mencionó que, al no haberse aprobado dichos proyectos, para este año ya no se destinará recursos a ello y los proyectos que se lleven a cabo se asumirán con los gastos de operación de la Secretaría Ejecutiva, “no se están considerando proyectos específicos que tengan que ver con servicios profesionales”.

no se sabía en qué gastar

Entrevistado sobre el tema, el actual presidente del CPC del SEA, Fernando Revilla señaló que la solicitud de ampliación de presupuesto para el 2019 la hizo Román Méndez de manera directa en el Congreso del Estado, pero el resto de los integrantes del CPC no tuvieron los elementos detallados de los proyectos o de qué fue lo que se autorizó.

“El detalle que detonó esto es que el presupuesto autorizado no se basaba en un proyecto con todos los detalles, por lo tanto, quedaba ambiguo en qué te lo tenías que gastar, se pidió el recurso sin saber en qué se iba a gastar”, acotó.

Detalló que se trabaja en perfeccionar los procesos para planear los proyectos, para evitar que vuelva a ocurrir una situación con esta.

Revilla señaló que para este año se contempla la ejecución de 20 proyectos, pero estos no involucran la contratación de servicio como el año pasado, por el contrario se busca el apoyo de organizaciones; por citar un ejemplo, mencionó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) les entregará una plataforma de mapeo de riesgos en contrataciones de forma gratuita.