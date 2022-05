La alcaldesa destacó que la deuda pública para Yuriria se destinaría a obras, por lo que ya revisan los trámites necesarios

Luis Telles

Yuriria.- La alcaldesa, Ma. de los Ángeles López Bedolla señaló que sí consideraron la recomendación del gobernador, “de hecho, ya estamos en el análisis de los trámites para contraer una deuda, para poder realizar obra con sentido social en el municipio”.

Dijo que será una deuda que estará justificada, “si acaso nos autorizan la deuda, vamos a atender obras prioritarias, por ejemplo, no tenemos un rastro municipal, no tenemos pozo de agua potable en la comunidad de San Miguelito, requerimos poner a trabajar al 100% las plantas tratadoras de aguas residuales”.

Lee también: ¿Deuda pública para Celaya? Aún debe 209 millones de su último crédito

Ma. de los Ángeles agregó que cuentan con un edificio, un auditorio que quedo a medias y al que por años no se le ha hecho nada, “no lo podemos dejar como está, tenemos que hacerlo funcional, son más de 20 años de un edificio que no tiene la utilidad que se debe de aprovechar”.

Promete que obras arrancarían ‘de inmediato‘

Destacó que será un crédito para arrancar de inmediato obras, “no tendremos que esperar, hay que aprovechar los tiempos, porque cada día que pasa, aumentan más los materiales, hoy están en un precio, si contratas en 3, 4 meses, ya es otro precio más elevado, entonces es contratar ahorita, todo lo que podamos hacer de obra, por eso la posibilidad de contraer una deuda”.

Puedes leer: Diego Sinhue pide a municipios solicitar deuda pública ‘para reactivación’

Dijo que, por el momento, no saben de cuánto será el monto económico, por el propio análisis de las necesidades más apremiantes que se tienen, “son varias obras que tenemos planeadas llevar a cabo y que son muy, muy necesarias. Insisto, si no tenemos funcionando nuestras plantas tratadoras al 100%, no podemos hablar de control del lirio acuático en la laguna”.

La alcaldesa dijo que es un tema que ya se está tratando al interior del Ayuntamiento, en donde hay mucha participación y en dónde se determinará qué es lo que mejor le conviene al municipio.

Te puede interesar:

LC