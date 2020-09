Deuda de panistas viene desde el inicio de la administración

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La deuda de las contribuciones de los ediles panistas con el comité municipal de su partido, viene desde el inicio de la administración y solo están esperando la respuesta de una aclaración reglamentaria para ponerse al corriente.

Como informó Correo, los cinco regidores y dos síndicos municipales en el Ayuntamiento de la capital, no han cumplido con entregar el 10 por ciento de su sueldo al comité municipal panista, reveló el dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Víctor de Jesús Chávez Hernández, quien afirmó que, de no ponerse al corriente, los ediles, no podrían participar en la elección consecutiva a pesar de que ya ingresaron su carta de intención.

El coordinador de la bancada del PAN en el Ayuntamiento capitalino, Carlos Chávez, reconoció el atraso que tienen con su comité, pero aseguró que, esto se debe a que, existe una discrepancia en el reglamento, en que causa confusión para saber cuánto tendrían que pagar.

Por si no lo viste: Adeudan regidores de PAN cuotas a su comité municipal

“Metimos un oficio, el cual firmamos todos para una interpretación respecto al reglamento en específico, hay dos fracciones que dicen el 10 por ciento y en otra habla de una exención de hasta 4 salarios mínimos, necesitamos esa interpretación, para poder ponernos al corriente, todos estamos en la disposición y posibilidad de ponernos al corriente en nuestras cuotas partidistas”

Señaló que antes de que termine este mes, esperan recibir una respuesta por parte del comité estatal del PAN, para ponerse al corriente, con sus aportaciones, las cuales adeudan desde el inicio de la administración.

“Es un tema netamente partidista, para tener derechos a salvo, lo pagaremos y es desde que eres autoridad electa”.