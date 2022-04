Juan Carlos Muñoz Márquez informó que la deuda del Patronato de la Feria por 8 millones de pesos con Explora fue pagada en una sola exhibición

Carolina Esqueda

León.-Antes de concluir su periodo frente al Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez reportó ante la comisión de Desarrollo Económico que la deuda de 8.3 millones de pesos con el Patronato de Explora, fue pagada en una sola exhibición.

Por reglamento, el Patronato de la Feria debió abonar 693 mil pesos mensuales a Explora durante el 2021. Muñoz Márquez justificó que no se pudo cumplir con el pago por no contar con fondos suficientes, debido a la cancelación de la edición de enero 2021 y de no haber logrado un margen de ganancias suficientemente durante la Feria de Verano 2021.

Lee también: León: Por veda electoral, aprueban omitir informe de resultados de la Feria 2022

Deuda de Feria de León con Explora Foto: Carolina Esqueda

Dado que tanto el contenido de la comisión como la presentación del informe ante el pleno del Ayuntamiento fueron vetados a consecuencia de la veda electoral, debido a la consulta de Revocación de Mandato, la regidora Luz Graciela Rodríguez Martínez, informó la liquidación de la deuda. El pago se realizó el miércoles durante el transcurso de la comisión.

“El pago de Explora ya quedó cubierto el total, y de hecho ya íbamos también al día con las mensualidades a partir de este año, empezamos en enero y ya se hicieron sus pagos pertinentes. Era en lo que había quedado el patronato de la Feria, que una vez que ya tuvieran ellos sus resultados de la Feria, iban a hacer el pago en una sola exhibición, ayer tuvieron la reunión con su consejo, quedó autorizado y se realizó este miércoles” puntualizó al respecto.

Incrementan costos de operación de Explora

La edil, que además de integrar la comisión de Desarrollo Económico también forma parte del consejo del Patronato de Explora. Rodríguez Martínez, aseguró que el recurso en su totalidad está etiquetado para cubrir los costos operativos, que con la reapertura del Centro de Ciencias Explora se incrementaron especialmente en la contratación de personal.

Deuda de Feria de León con Explora Foto: archivo

“Fue una situación un poco complicada, pero se iba a complicar más si no se hacía el pago durante este año, que es cuando Explora abrió sus puertas al público en general y se presenta un mayor número de gastos en cuestiones operativas” añadió.

El informe Muñoz Márquez reportó un total de ingresos por 133 millones 585 mil pesos durante la realización de la Feria de León 2022 y un margen de ganancias de 43 millones 721 mil pesos.

MJSP