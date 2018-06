‘Detrás del resplandor’ en el Cine La Mina

La cineasta busca presentar su cortometraje en la capital del estado el próximo 6 de junio

Astrid Avilés

Guanajuato.- Charlie Zamora, estrenará su ópera prima ‘Detrás del resplandor’, un cortometraje el cual será proyectado en el Cine La Mina el próximo 6 de junio.

Para apuntar… El tiempo de elaboración del cortometraje fue de 6 meses en diferentes ciudades del estado.

La joven guanajuatense presentará su trabajo, el cual tiene una duración de 30 minutos, donde a través de 7 escenas aborda el tema de los sentidos humanos a través del lenguaje del llamado cine experimental.

“Lo que maneja mucho éste cine es lo inesperado, el juego de lo inentendible, lo fantástico, lo sorpresivo (…). La temática, el hedonismo tomada desde la corriente estética, donde el placer es lo único bueno que tiene el ser humano”, comentó la cineasta.

El guion, es un trabajo que Charlie viene trabajando desde hace tres años, el cual también participó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), sin embargo, decide romper vínculos y poder tener libertad sobre su trabajo y así como concretar proyectos tales como la proyección en salas de León, Querétaro y la Ciudad de México, además de inscribirse en el Festival de Morelia, principalmente.

‘Detrás del resplandor’ fue grabada durante 6 meses, la totalidad de las locaciones usadas fueron en la ciudad de Guanajuato y es protagonizada por Daniela León, y musicalizada por Hugo Álvarez.

“Fue difícil el cómo hacer llegar el mensaje sin que pareciera irresponsabilidad mía, de tener que decirle las cosas en el último momento para que se generara esa sorpresa real”, adelantó la también directora del cortometraje.

Gran escena

Daniela León, es quien le da vida al personaje central del cortometraje y señaló que la experiencia de trabajar con Zamora fue de mucho aprendizaje por lo complicado que resultó hacer el trabajo que la directora busca.

“Me estaba dando una libertad increíble, pero que la verdad me desorientó bastante porque me estaba abriendo la oportunidad de encontrar varias cosas (…) para mí fue todo un reto porque hay escenas muy fuertes, emocionalmente, y estaba muy nerviosa ya que no había segundas tomas, sólo esto y tiene que salir bien”, comentó la joven actriz.

León, al igual que Charlie tienen en este trabajo la oportunidad de mostrar su talento, por lo que esperan que sea el inicio de una fructífera carrera para cada una.

RC