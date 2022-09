Según el reporte se escucharon varias detonaciones producidas con arma de fuego, lo cual que asustó a todos lo que estaban en el lugar

Irapuato.- El miedo se apoderó de comerciantes y cuentahabientes ante la movilización de elementos de la Policía Municipal de Irapuato. Esta movilización se debió a que recibieron el reporte de detonaciones en la ‘zona de bancos’. Según el reporte se escucharon varias detonaciones producidas con arma de fuego. Lo cual que asustó a todos lo que estaban en el lugar.

“Sí se escucharon, pero no sabemos en dónde fueron”, comentó uno de los comerciantes ambulantes de la zona.

Desconocen de dónde provenían las detonaciones

El comerciante aseguró que se escucharon varios disparos entre las calles Ejército Mexicano y el bulevar Díaz Ordaz, zona en donde se ubican entre cinco y seis banco.

Ante los disparos, cuentahabientes y comerciantes, supusieron que se estaba cometiendo un asalto en la zona. Por ese motivo algunos se metieron a negocios y otros trataban de ubicar el origen de los disparos.

Este reporte llegó al Sistema de Emergencia 911 en donde rápidamente enviaron varias patrullas a la zona para saber qué estaba sucediendo, pero no encontraron nada. Estuvieron haciendo varios rondines en el lugar. Preguntaron en cada uno de los bancos y en las calles aledañas. Sin embargo nadie supo dar razón de qué había sucedido. La gente sólo señalaba que se habían escuchado detonaciones en zona de bancos Irapuato, pero no sabían muy bien de dónde ocurrieron. Por ello, la gente se mantuvo alerta un buen rato, pues al desconocer el origen, no podían ubicar con certeza el área de peligro.

Tras varios minutos, los elementos optaron por retirarse y se presume que solicitaron los videos de seguridad de los bancos y negocios de la zona para tratar de ubicar a sospechosos. De esta manera pudieran saber qué había sucedido.

