Detienen a Luis Aviña, extitular del Instituto de la Juventud de León; acusan persecución política

El exfuncionario señaló que las autoridades nunca le notificaron que había una carpeta de investigación en su contra

Daniel Vilches

León.- Luis Javier Aviña Bueno, extitular del Instituto de la Juventud en la administración de Bárbara Botello Santibáñez en la pasada administración de León, fue detenido y liberado tras pagar una fianza de 57 mil pesos, por una probable reparación del daño.

Esto luego de la orden de aprehensión que giró un juzgado para que la ejecutara la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), por presunto abuso de autoridad cuando encabezó el instituto.

El exfuncionario municipal y excandidato a la diputación por el Distrito VI, señaló que las autoridades en ningún momento le notificaron que había una carpeta de investigación en su contra y que supo de ella hasta la mañana de este miércoles.

Indicó que el delito del que se le acusa es por abuso de autoridad y se negó a dar más detalles por la investigación que se encuentra en curso.

“Jamás fui notificado de que hubiera un procedimiento en mi contra, asimismo jamás se me ha pedido ir a declarar, se gira esta orden de aprehensión y lamentablemente no puedo dar detalles sobre el proceso porque se tendrá que causar por las instancias correspondientes, pero sí reiterar que aquí he estado desde que salimos de la administración, aquí me he quedado y aquí seguiré, estoy tranquilo porque la verdad me asiste, estoy molesto por el uso que se le da a las instituciones, estoy cansado y me duele por la familia”, expresó en rueda de prensa.

Explicó que apenas comenzó el proceso legal y que su abogado ya solicitó la duplicidad de términos para conocer y revisar el expediente para reforzar su defensa con prueba a su favor.

“El Partido Acción Nacional ha pervertido las instituciones, les ha restado credibilidad, vemos una justicia selectiva, para unos hay perdón y omisión como la precampaña de Diego Sinhué, la sanción irrisoria al secretario de Turismo (…) lamento mucho como abogada y (ex)presidente municipal lo que jamás imaginábamos que pudiera suceder en estos gobiernos. Estamos aquí para respaldar a nuestro compañero y decirle que vamos a estar con él hasta que se aclare el asunto y que seguiremos denunciando todo lo que he hemos vivido en esta administración”, lamentó la exalcaldesa de León.

En rueda de prensa en el Comité Directivo Municipal del PRI a la que asistió la diputada Bárbara Botello Santibáñez, se criticó que el gobierno del estado prostituya a las instituciones de procuración de justicia y las usen sólo a su favor.

El dirigente del PRI en León, Denny Méndez, informó que quien interpuso esta denuncia fue un representante legal del PAN y no la Contraloría municipal del actual gobierno, por lo que insistieron en que el gobierno del estado y el partido blanquiazul continúan con la persecución política contra sus adversarios.

“Un gobierno panista que abusa de su poder para amedrentar a sus adversarios, un gobierno corrupto que se cobija bajo ese poder, un gobierno panista que prostituya a las instituciones para manejarlas a su favor buscando quitar del camino a todo aquel que señale su mal trabajo, un grupo de panistas que muestran el miedo que tienen a sus adversarios y buscan con artimañas evitar perder el poder para seguir viviendo en la impunidad”, expuso Méndez en su posicionamiento.

