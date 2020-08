Detienen a hombre que confesó haber abusado de su hija de seis años de edad

Redacción

Moscú.- Alexandr Giznubrg, director de Centro de Microbiología y Epidemiología, afirmó que dentro de un mes comenzará la vacunación masiva en este país.

Además, dijo a la agencia oficial rusa RIA Nóvosti que en estos diez días iniciarán estudios posteriores al registro del preparado por el Ministerio de Sanidad, en donde vacunarán a decenas de miles entre los que hay médicos.

Si bien afirmó que aún las investigaciones durarán de tres a seis meses, eso no es razón para no vacunar a todos. Esto ha generado mucha polémica pues la OMS comenta que aún faltan trámites de precalificación y revisión además de que no figuraba su vacuna entre las seis que estaban más avanzadas.

G.R