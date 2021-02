Redacción

Pénjamo.- Elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, detuvieron a dos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta que portaba luces policiales, cerca de la comunidad Estación Corralejo perteneciente al municipio de Pénjamo. Los detenidos fueron consignados ante las autoridades ministeriales.



Policías Estatales lograron ubicar la camioneta, en las inmediaciones de la carretera Pénjamo-Abasolo, altura de la comunidad Estación de Corralejo, durante el recorrido de vigilancia, los oficiales observaron una camioneta tipo pick up, con luces tipo policiales encendidas y en la que se trasladaban un par de hombres, dicho conductor al darse cuenta de la presencia policial, realizó maniobras evasivas.



“Tras indicarles el alto, se entrevistaron con José “N” de 25 años de edad y Diego “N” de 18 años de edad, ambos con domicilio en una comunidad de este municipio, quienes no pudieron acreditar en ese momento la legal propiedad del vehículo, además que no pudieron explicar el motivo de portar luces tipo policiales”, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



La unidad de motor es una camioneta marca GMC, tipo pick up, color gris, con placas de procedencia extranjera, sin registro de reporte de robo hasta ese momento.



Derivado de lo ocurrido, tanto la camioneta así como las personas, fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente.

dm