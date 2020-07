Detienen a capitalino por no respetar cintas colocadas en Los Pastitos

Redacción

Guanajuato.- Por no creer en la existencia de COVID-19 un capitalino se dedicó a retirar las cintas con las que estaban acordonados los juegos infantiles y equipo deportivo en la zona de Los Pastitos por lo que fue detenido.

Vecinos del rumbo que vieron a un hombre arrancando las cintas plásticas rojas y amarillas con las que estaba delimitado el lugar fue denunciado ante los policías preventivos.

Fue minutos después que los uniformados llegaron al lugar referido y ubicaron que un ciudadano estaba muy entretenido retirando las cintas por lo que se acercaron para pedirle que dejara de hacerlo y le explicaron los motivos por lo que los juegos y ejercitadores fueron impedidos.

Sin embargo el infractor, que se identificó como Óscar N. de 23 años de edad, argumentó no creer en la existencia del coronavirus y por eso no consideraba que los Pastitos no deberían estar cerrados.

Ante la osadía del infractor de seguir retirando las cintas pese a la presencia policial, fue arrestado por los elementos de seguridad y trasladado a la dirección de Seguridad Ciudadana en donde quedó a disposición del juez calificador en turno y remitido a barandilla por falta administrativa.

