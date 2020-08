Detienen a adolescente por dar múltiples palizas a una niña

Redacción

Reino Unido. – El regreso a actividades cotidianas fue, quizá, más pronto de lo que muchos imaginaban, aunque no de la misma forma, pues para evitar contagio tuvieron que cambiar algunas cosas que hacen de la nueva normalidad algo a lo que necesitamos acostumbrarnos, este fue el caso de uno de los primeros conciertos que se dieron tras cuarentena y que se realizó con distanciamiento social.

Sucedió en la ciudad de Newcastle en la Virgin Money Unity Arena con la actuación del cantante Sam Fender, en donde se podía ver cómo los asistentes, al aire libre, fueron puestos en grupos aislados y distanciados dos metros.

Los espacios tan peculiares poseían mesas y sillas además de que había un sistema unidireccional para inodoros, desinfectantes para manos y el personal debía usar cubrebocas todo el tiempo.

Se espera que, en unos meses, alrededor del globo vuelvan, pero de esta forma, las presentaciones en vivo.

#throwback to last night… 🚀🚀🚀 📸 Photos by: @davidwala Photography 📸 pic.twitter.com/JroOvahS1b

We are ready… Are you? #VMUnityArena 🚀 pic.twitter.com/sOk1ADc5GK

— Virgin Money Unity Arena (@VMUnityArena) August 11, 2020