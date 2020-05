Detienen a 69 por incumplir medidas sanitarias

Nancy Venegas

Irapuato.- A una semana de que en Irapuato se implementara la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios públicos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), remitió a 69 personas por incumplir la medida. El titular de la dependencia, Pedro Cortés Zavala, confirmó que hasta el momento no se violaron los cordones de parques, jardines y plazas clausuradas temporalmente por la emergencia sanitaria de Covid-19.

“Fueron 69 remisiones, hechas el viernes y sábado, ahora la mayoría de la gente trae cubrebocas. En ese sentido hemos seguido con las recomendaciones a la gente, en el caso de que un ciudadano incurra en alguna falta como insulto, agresiones a los elementos ya se procedería”, informó Cortés Zavala sobre las remisiones hechas en el Municipio de personas que circulaban en espacios públicos sin portar cubrebocas.

Se resisten

Ante la medida que el Municipio difundió, algunas personas se mostraron renuentes e incluso agredieron a uniformados municipales, por lo que a la sanción por no portar cubrebocas se agregó la multar por resistirse al arresto e insultar a los policías.

”Sigue todavía la gente sin entender que lo único que hacemos nosotros es apoyar el tema de esta contingencia de salud, algunos no responden de buena manera. No tengo el monto exacto de la falta administrativa pero el oficial calificador tiene un mínimo y máximo que fija de acuerdo a la entrevista que se haga con el detenido, decide el dinero de multa u horas de arresto”.

El secretario de Seguridad dijo que los operativos para recordar a la población las medidas para prevenir el coronavirus continuarán. Respecto a la violación de espacios públicos clausurados temporalmente como parques, plazas y jardines, señaló que hasta este viernes no han atendido reportes.

“Creo que ya la gente entendió, no ha habido necesidad ahorita no están acudiendo estos lugares el tema de los negocios no esenciales del área de fiscalización está haciendo su labor”, dijo Cortés Zavala.

También puedes ver: