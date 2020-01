Detienen a 55 taxistas ejecutivos por no contar con permisos

Fernando Velázquez

León.- En los primeros 10 días de la Feria de León, la Dirección de Transporte del estado detuvo a 55 automovilistas por prestar el servicio de taxi ejecutivo sin contar con el permiso correspondiente, por lo que sus vehículos también fueron remitidos al corralón.

Así lo dio a conocer el director de la dependencia, Jorge Valencia Gallo, quien reconoció que esta falta ha sido la más recurrente durante la Feria de León que concluye el próximo 4 de febrero.

Además, resaltó que no se trata de que los inspectores de Transporte del estado no dejen trabajar a los operadores de taxi mediante plataforma, como Uber o InDriver, sino que solamente hacen cumplir lo establecido en la Ley de Movilidad de Guanajuato.

“No es el tema si los estamos dejando o no trabajar, yo creo que el punto es muy claro y la ley es muy clara: las personas que prestan un servicio tanto especial de ruta fija (ejecutivos) como de alquiler sin ruta fija, deben de tener DU permiso o su concesión; obviamente, la ley nos marca a nosotros como autoridad que debemos hacer la revisión de esto, sobre todo para la seguridad del usuario que es lo más importante, pues nosotros tenemos que actuar en consecuencia”.

“La cuestión es muy simple, aquellos vehículos que no tienen permiso o no tiene concesión, son un riesgo para los usuarios porque no les brindan la seguridad que se establece precisamente en la ley”, dijo.

Jorge Valencia añadió que para vigilar el cumplimiento de la normativa vial en las inmediaciones de la Feria se cuenta con aproximadamente 250 elementos de distintas corporaciones municipales y estatales, aunque solo de la Dirección de Transporte del estado son 50 trabajadores divididos en dos turnos.

SZ