Detienen a 47 personas en Irapuato por no usar cubrebocas en la vía pública

Redacción

Irapuato.- Derivado del relajamiento de las medidas de prevención en salud contra el Covid-19, que se generaron desde el pasado fin de semana, elementos de la Policía Municipal detuvieron a 47 personas que transitaban en la vía pública sin el uso del cubrebocas y que, al hacer la recomendación de utilizarlo, insultaron a los elementos policiales.

Cubriendo con todas las medidas preventivas, las personas fueron remitidas ante el juez calificador, quien, dependiendo de cada uno de los casos, aplicó la multa económica correspondiente.

El director general de Seguridad Pública, Fernando Navarrete Lozano, lamentó el hecho de aplicar estas sanciones, pero recalcó que es para proteger la salud de todos los irapuatenses, ya que el uso del cubrebocas es obligatorio para prevenir el incremento de contagios comunitarios por Covid-19.

“Más que la remisión haya sido por el tema de no adoptar las medidas de higiene correspondiente, fue que se pusieron agresivas, la ciudadanía debe de entender que aún no regresa la normalidad, que aún no pasa la pandemia, entonces por el bien colectivo, por el bien de toda la población, la Policía Municipal tiene que hacer valer estas medidas”, aclaró.

Además de la recomendación del uso de cubrebocas, también se debe de observar el no acudir a la Zona Centro con menores de edad o adultos mayores y, al realizar compras, solo debe acudir una persona por familia.