Detienen a 22 personas por protagonizar una riña en la capital

Guanajuato.- Juan Carlos González Araiza, titular de la Jurisdicción Sanitaria I con sede en la capital, se deslindó de las encuestas y pruebas relacionadas con el COVID-19 que han estado realizando a ciudadanos en distintos puntos de la ciudad por personas que asegura ser empleados de Salud bajo el argumento de que la muestra de sangre es para verificar si ciudadanos generan suficientes anticuerpos para combatir la enfermedad.

“Es totalmente falso. Cuando tomamos una muestra se lleva estudio epidemiológico para identificar que síntomas y que contactos puede tener con la finalidad de aislar los casos (…) existe una prueba que se denomina Seroprevalencia en donde se identifica si la persona ha estado en contacto con la enfermedad a través de los anticuerpos y solo se ha aplicado al personal de salud para identificar posibles asintomáticos, no se hace en campo en ambos casos acuden a realizarse el estudio al Caises o en el caso de seroprevalencia al Hospital”.

El Doctor Araiza dijo no estar enterado de este asunto y negó que se trate de una campaña emprendida por la Jurisdicción Sanitaria a su cargo, reconoció que efectúan dos tipos de tamizajes para detectar contagios de Covid-19 pero de manera controlada a personal de salud y a algunos ciudadanos que presenta síntomas, pero no lo están haciendo en la calle como lo han denunciado algunos capitalinos por lo que se deslindó del tema y exhortó a la población a tener mucho cuidado.

“En el Instituto Estatal de Salud Pública del Estado de Guanajuato existen solamente dos pruebas; la primera es un exudado faríngeo para todo paciente que cumple con una definición operacional para el diagnóstico de coronavirus, si es positivo el paciente se aísla, se segrega de su familia para evitar que sigan contagiando; existe otra prueba de Seroprevalencia que hasta ahorita se ha aplicado sólo a personal de salud y es para ver si nosotros como trabajadores de la salud, que hemos estado en contacto con la gente, quizá hayamos tenido la infección de manera asintomática y se determina a raves de anticuerpos”.

Detalló que por parte del Instituto Estatal de Salud realizan dos pruebas denominadas IGM y IGG con las que determinan si son portadores asintomáticos o si en algún momento tuvieron Covid-19, situaciones que detectan a través de un conteo de anticuerpos que se hace mediante una muestra de sangre que toman en el laboratorio del Hospital General y debe pasar un proceso especial que realizan en el laboratorio estatal.

“IGM significa que seguimos estando en contacto con la enfermedad o que la portamos de manera asintomática y la IGG habla de que en algún momento desde su inicio la obtuvimos, se detecta en anticuerpos (…) este estudio no se ha abierto a la población en general, es totalmente falso que andemos buscando nosotros Seroprevalencia en la población”.

Apuntó que estas pruebas también sirven parta localizar posibles donadores de anticuerpos para ayudar a pacientes en condiciones de salud críticas, sin embargo reiteró que estas pruebas no han sido abiertas al público por lo que invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar y ante cualquier duda acudan al CAISES, ubicado en calle Pardo, pues resaltó que hay pruebas rápidas que pueden conseguirse en laboratorios privados pero deben estar avaladas por la COFEPRIS de lo contrario podrían no ser confiables.

Por su parte la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, mediante un comunicado, informó que en Guanajuato capital, no existe una campaña para detectar y hacer pruebas rápidas casa por casa como se ha denunciado por usuarios del Facebook.

Por ello alertan a la ciudadanía a denunciar la toma de pruebas rápidas en la vía pública, ya que están actuando fuera de la Ley y de todo control sanitario y s eles invita a que acuda a las unidades médicas oficiales de la SES, IMSS o ISSSTE. Consultar el chat de la página coronavirus.guanajuato.gob.mx o llamar al teléfono 800 6272583.

