Detienen a 12 capitalinos en la capital por no respetar uso de cubrebocas

María Espino

Guanajuato.- Fueron 12 los capitalinos detenidos por policías preventivos en distintos puntos del centro histórico debido a que no portaban cubreboca, llevados a barandilla y amonestados para que lo usen; de los cuales dos eran menores de edad, 7 hombres y 3 mujeres.

Tras el arresto los ciudadanos, a los que los uniformados esposaron, para ser trasladados a bordo de patrullas a barandilla en donde se dijo se les amonestaría por no acatar la medida de usar cubreboca, la cual se hizo obligatoria en los 46 municipios de la entidad guanajuatense desde hace unos días.

En la página de Facebook de la Secretaria de Seguridad Ciudadana se informó de las acciones que desde la tarde del martes se comenzaron a aplicar a toda persona que ande en la calle sin llevar el cubreboca.

Ahí también se precisó que las personas aseguradas únicamente serían llevadas a la dirección de Seguridad Ciudadana para que recibieran una amonestación con el objetivo de que lo porten.

“#NoBajamosLaGuardia, Recuerde que por disposición de las autoridades de salud el uso de cubreboca es obligatorio. Por ello en Guanajuato quien no acate estas indicaciones es susceptible de ser trasladado a barandilla, para hacerle una amonestación para que lo porte”, así se lee en la publicación de la SSC en redes sociales.

No tienen fundamento

Cabe resaltar que las detenciones de personas por no usar cubreboca no tienen fundamento legal ya que hasta el momento el Bando de Policía y Buen Gobierno capitalino no ha sido modificado para que esto pueda suceder.

Además hace un par de semanas la regidora panista Cecilia Phöls Covarrubias propuso reformar dicho código con la finalidad de que se avalara una multa de hasta 4 mil pesos a toda persona que no porte cubreboca.

Sin embrago dicha propuesta se mantiene en revisión, no ha pasado por la Comisión de Gobierno y Asuntos de Legislativos de Ayuntamiento por lo que tampoco ha sido turnada al Pleno para su votación, es decir no hay un sustento legal que respalde las detenciones que se efectuaron la tarde del martes.

El 10 de Julio fue publicado en el Periódico Oficial de gobierno del Estado de Guanajuato, la obligatoriedad del uso de cubreboca por toda persona en territorio guanajuatense tanto en habitantes como de la gente que va de paso, esto con el objetivo de interrumpir la transmisión comunitaria del Covid-19 ente la población.

En redes sociales las opiniones de los capitalinos no se han hecho esperar y han reprobado las detenciones e incluso han resaltado que ante la falta de una ley que avale este tipo de acciones las autoridades de seguridad capitalina están incurriendo en actos de violencia a los derechos humanos.

Marco Andrade comentó, “ilegal, no fue decreto gubernativo mucho menos Ley (…) es un abuso a los derechos humanos individuales y civiles”.

Sin embrago también hubo quienes aplaudieron la medida y comentaron que lo mismo se debe hacer en los camiones del servicio de Transporte Publico en donde dicen va mucha gente sin el cubreboca, sin sana distancia y sin ninguna medida de prevención.

