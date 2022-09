Once personas fue el saldo total de detenidos este fin de semana tras las pruebas de alcoholímetro en Guanajuato

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- La alcaldía capitalina informó que el Operativo Alcoholímetro coordinado por Policía Vial con apoyo de Policía Municipal, arrojó a 11 personas detenidas por alcoholemia tras aplicarse 117 pruebas.

Los once vehículos fueron llevados a la pensión. Esto luego de que los respectivos conductores no pasaran la prueba. Asimismo, se retuvieron a otros seis vehículos por falta de documentos. También se aplicaron 4 multas por otros conceptos y una persona detenida por no acatar las indicaciones.

Infracción con alto costo

De acuerdo con diversas personas consultadas, el costo de la grúa por llevar el carro al corralón está entre los 700 y mil pesos. En tanto que por día de pensión se cobran 50 pesos. Si esto se le suma a la multa, genera que las personas paguen más para recuperar sus vehículos. Lo que se recomienda es no beber, si va a manejar.

Adicionalmente, cada uno de los once conductores detenidos durante la noche del sábado y madrugada del domingo deberá pagar una multa superior a los diez mil pesos, además de ser remitido al centro de detención municipal conocido como “El Torito”.

Considere otras alternativas

Resulta caro recibir este tipo de infracción. Por ello es recomendable pedir un taxi cuando se va a regresar al lugar en donde se pasará la noche. O bien, que haya un conductor designado que no ingiera alcohol para poder trasladar a las personas que sí se encuentren en estado de ebriedad a sus respectivos lugares en forma segura.

