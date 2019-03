Determinan cierre indefinido en antiguo camino a Marfil

Como manera de prevención ante un posible riesgo por los socavones que ya tiene y que prevén por la lluvia, sólo podrán pasar caminando o en bicicleta

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El director de Obra Pública, Héctor Morales Ramírez, informó que el antiguo camino a Marfil ha quedado cerrado por tiempo indefinido para la circulación vehicular, pues aunque ya se concluyó la rehabilitación del mismo luego de que aparecieran grandes socavones el año pasado, aún existe riesgo en la parte baja del muro.

Solo podrán pasar personas caminando o en bicicleta hasta que no se rehabilite de forma integral la parte de los muros, sin embargo, el funcionario municipal señaló que por el momento no se cuenta con un recurso para ello, por lo que no se atenderá de manera inmediata e integral.

El 27 de junio del año pasado, se informó sobre la presencia de tres socavones, dos a la altura de lo que es conocido como el ‘Antiguo vapor’ y uno más ubicado a 500 metros de la Ex Hacienda San Gabriel de Barrera.

Al respecto, Morales Ramírez explicó que “se hizo una parte de rehabilitación en la zona de los gaviones y el muro, todavía nos falta rehabilitar una parte de éste; se hizo la rehabilitación ya prácticamente de todo el camino y de dos drenajes sanitarios, uno que hizo Simapag y uno que hicimos nosotros”.

“La determinación es que el camino no se puede utilizar de manera vehicular, las cargas que pasaban por ahí eran excesivas, los esfuerzos abonaron a que se dañara el muro y con la temporada de lluvias pasadas tuvimos unos daños”, acotó.

Pero sin dinero…

Mencionó que para la rehabilitación integral del muro se requiere más de un millón de pesos, pues lo que se tiene que hacer es restaurar gran parte de los muros, sin embargo, por ahora no se cuenta con el dinero.

“Lo que pasó, es que el río ya socavó parte del camino y se alcanzan a ver los cimientos del muro, empezó a entrar el agua por debajo y esto hizo que tuviéramos pérdida del material, entonces tenemos que buscar la manera para reforzar el muro y que el agua ya no se esté introduciendo a la parte del camino”, explicó.

El funcionario municipal dijo que en las zonas donde hace curva el río podrían registrarse más socavones en virtud de que el agua golpea, por lo que señaló que pasen o no pasen vehículos, con las próximas lluvias existe un riesgo de que se generen más hoyos.

