Detención de ‘El Marro’ disminuyó la violencia en Guanajuato: AMLO

Redacción

México.- Durante su conferencia matutina en Acapulco Guerrero, Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la detención de José Antonio Yépez Ortiz ‘El Marro’, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, la violencia en Guanajuato ha bajado.

Asimismo puntualizó que Guanajuato ya no se enlista en el primer lugar como el estado con más homicidios dolosos a nivel nacional tras su detención

“A partir de la detención del jefe de cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato. En estos últimos 15 días no está apareciendo como antes en primer lugar, no quiere decir que se haya resuelto el problema”, dijo.

Te podría interesar: