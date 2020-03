Detectan extraño síndrome a mujer, convierte azucares y carbohidratos en alcohol

Redacción

Estados Unidos.- Las norteamericanas Latoya Wimberly y Ashley Tomas, de 29 y 31 años respectivamente, amigas de toda la vida descubrieron hace poco que comparten padre biológico.

Esto lo dieron a conocer en una entrevista en un programa de la cadena ABC, ellas contaron que desde los 17 son muy amigas aunque jamás les pasó por la cabeza el parentesco genético hasta que un día Ashley subió una foto de Latoya en Facebook.

Fue ahí que una amiga de la madre de Ashley, muerta hace once años, le dijo que el padre de Latoya, Kenneth Wimberly, quizá pudo conocer a la madre de Ashley.

Entonces Ashley decidió preguntarle a su padre si lograba recordar a la madre de su amiga, él reconoció que mantuvo un romance algo corto con ella. Fue entonces cuando se hicieron un análisis de ADN, la prueba confirmó que eran hermanas.

El padre dijo: “Estoy feliz de que ella sea mi hija y todos están felices de que ella sea parte de la familia”. Comentó también lo siguiente: “Ella siempre me llamaba ‘el gran Kenny’; ahora está empezando a llamarme ‘papá’, y cuesta un poco acostumbrarse”

Comentó que lamenta enserio que su paternidad no se haya dado a conocer sino hasta ahora, dijo que le hubiera gustado hablar con la difunta madre de Ashley. Por su parte Latoya comentó: “No lo cambiaría porque, si hubiéramos sabido que éramos hermanas, no sé si tendríamos este vínculo y seríamos tan amigas como somos”.

