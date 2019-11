Detectan empresas sin licencias ambientales

Son causantes de los malos olores que se registran en la ciudad; la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial descartó daños a la salud de la población

Roberto Lira

Celaya.- Varias empresas celayenses no cuentan con licencias ambientales y son causantes de los malos olores que se registran en la ciudad, sin embargo, hasta el momento la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) descartó daños a la salud de la población.

Realizan inspecciones

Isabel Ortiz Mantilla, titular de la SMAOT, señaló que luego de los reportes generados en la zona norponiente de la ciudad por malos olores se hicieron una serie de inspecciones junto con el Municipio y la Procuraduría del Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) dónde se verificó que algunas empresas no cuentan con licencias ambientales, sin embargo, no detalló en el número, ni cuales industrias son las que no cumplen.

Dijo que en las revisiones se determinó que los olores van vinculados a residuos por lo que se realizarán mesas técnicas de trabajo con el área de residuos y calidad del aire, la PAOT y el Municipio, así como con las empresas para darles acompañamiento técnico sobre el manejo adecuado de sus residuos.

Destacó que en la ciudad no detectaron que los olores tengan alguna afectación a la salud de los ciudadanos, sin embargo, es una molestia ante la cual tiene que actuar.

Dan calentadores solares

La SMAOT y autoridades municipales entregaron 184 calentadores solares, con los que además de beneficiar a 755 personas, se obtendrán resultados favorables para el cuidado del medio ambiente.

Ortiz destacó que estos aparatos mitigan anualmente 112 toneladas de CO2, igual a sacar de circulación 24 vehículos un año o quemar 57 mil metros cúbicos de gasolina.

Comentarios

Comentarios