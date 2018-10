Detectan desvío de 3 millones de pesos

La alcaldesa Karla Alejandrina Lanuza Hernández asegura que fondos del Ramo 33 fueron utilizados para pagar finiquitos y asegura que un desvío no necesariamente implica un robo

Salvatierra.- Detectan en el gobierno de Salvatierra un desvío de recurso por más de 3 millones de pesos, esto durante la primera semana de actividades del nuevo gobierno.

La alcaldesa, Karla Alejandrina Lanuza Hernández, dijo que un desvío de recursos no necesariamente implica un robo o que los funcionarios se hayan llevado el dinero a cuentas personales, sino en este caso que ocuparon dinero de una partida que no debían. Explicó que para el pago de liquidación de la administración saliente, los encargados de las arcas públicas tomaron dinero de una partida federal que se destina a la ejecución de obra pública.

Según Lanuza Hernández, la situación financiera del gobierno que encabeza no arrancó bien, pues les heredaron una administración con poco dinero, señalando que el primer pago de nómina de su gobierno no se completó y hasta ahorita no se ha podido cubrir el sueldo de los miembros del Ayuntamiento, funcionarios de primer nivel y algunos administrativos, esperando que lleguen pronto las participaciones federales para empezar a regular esta situación. Por las mismas razones Lanuza dijo que de manera inmediata se estarán aplicando medidas de ahorro, disminuyendo gastos innecesarios y cancelando los bonos de gasolina que se les otorgaban al Cabildo, además que se estará reuniendo el dinero necesario para el próximo 26 noviembre pagar 1 millón 200 mil pesos, convenido para liquidar a más funcionarios.

Puntualizó que no se ha corrido a nadie dentro de los primeros días de su gobierno, y han sido muy pocas las altas laborales diciéndoles a los trabajadores sin importar su preferencia política se les tratará dignamente y que no necesariamente se les va a despedir, si fueron contratados en el gobierno saliente, sino más bien se evaluarán sus funciones para hacer un gobierno más eficiente, donde no se descarta el reacomodo de los funcionarios.

