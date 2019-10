Detectan depósito de 80 mdp y una mansión a magistrado suspendido

Después de que la Judicatura Federal ordenara suspender indefinidamente a Jorge Arturo se han dado a conocer varias inconsistencias en sus finanzas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al magistrado que fue suspendido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se le investiga por un depósito de 80 millones de pesos. “Estas cosas de ser ciertas no se pueden tolerar”, precisó.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó suspender indefinidamente al magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por supuestamente registrar inconsistencias ‘graves’ en sus finanzas.

El jefe del Ejecutivo celebró la determinación. “No solo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial y Legislativo todo el gobierno de arriba para abajo y que no exista impunidad”.

Sin embargo, aclaró que no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas y sin realizar un proceso como lo establece la ley.

“Comentó que es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, “el que por presunta corrupción se destituya” a un magistrado.

Entiendo que dicho organismo es el que toma la decisión de separar al magistrado para llevar a cabo una investigación, esa es la información que tengo. Nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a jueces menos, y cómo sí a los integrantes del Ejecutivo se les señala si son corruptos”.

Le detectan una casa

Fuentes federales confirmaron a El Universal que una de las irregularidades detectadas por el CJF contra el magistrado es la adquisición de una casa en Paseos del Pedregal, en la Ciudad de México, por la que supuestamente pagó 17.8 millones de pesos y puso a nombre de uno de sus hijos.

Así, la resolución del CJF fue dada a conocer por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien rehusó dar el nombre del magistrado y detalles sobre las inconsistencias “graves” alegadas para suspenderlo.

Sobre los señalamientos de Arturo Zaldívar, quien afirmó que el expresidente Felipe Calderón ejerció presión, prefirió no opinar.

“Meterme a debates u otros temas no, Arturo Zaldívar es una gente de bien, me da confianza sino no lo diría y eso que está haciendo debe de tener el apoyo de los ciudadanos porque hay que limpiar el poder judicial y eso será de mucho apoyo con autonomía e independencia”.

Con información de El Universal y Notimex

