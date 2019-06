Detectan cáncer en jóvenes salmantinos

Existe un grupo de menores de 17 años que padecen cáncer de próstata que habrían enfermado a causa de la contaminación que se extiende sobre este municipio, reveló el jefe del Ejecutivo estatal, Diego Sinhue Rodríguez

Daniel Vilches

León.- Respecto al tema de los contaminantes que emite Riama, el cual fue minimizado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al asegurar que son mínimos los residuos dañinos para el medio ambiente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, titular del Ejecutivo guanajuatense destacó que dicha contaminación incluso ha causado cáncer.

Por ello resaltó que es necesario reactivar el Plan Salamanca, pero esta vez con ‘más dientes’.

“El Plan Salamanca hay que reactivarlo, pero ‘con dientes’, porque contamina y la prueba está en el agua, yo creo que a la secretaria le falta un poquito de información, hay un caso de jóvenes en Salamanca que tienen cáncer de próstata y están muy jóvenes, tienen 17 años. Claro que hay un tema que se debe de revisar con todo lo que usa Pemex, y yo le haré llegar la información a la Secretaría”, destacó.

Rechaza propuesta

Instalar más gasolineras en la entidad no será la solución para que baje el precio de los combustibles en la entidad, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, difiriendo así con la titular de la Sener, Rocío Nahle, quien le apostó a esta posibilidad.

Ella mencionó que la instalación de más gasolineras de Petróleos Mexicanos (Pemex) podría abonar a que el precio disminuyera, toda vez que ha señalado que en Guanajuato hay municipios donde las empresas extranjeras dan más caro este combustible.

El gobernador puso de ejemplo a León donde dijo que “en un trienio (de Ricardo Sheffield) se abrió 100% más gasolineras y no he visto que haya bajado el precio, entonces pongo en duda esa teoría, no sé si sea cierto”, declaró.

Señaló que es urgente que la refinería tenga su rehabilitación, ello por el tema de seguridad, ambiente y producción.

No habrá subsidios

El gobernador reiteró que para Guanajuato no es posible que el estado intervenga con algún subsidio para el transporte público de León, ello ante la amenaza que hay de incrementar su tarifa.

Y es que, de acuerdo con la titular de la Sener, ya hay tres estados que podrían apoyar sobre todo por el precio del diésel.