Detectan ambulancia ‘patito’ que cobraba por llevar lesionados al hospital

Gracias a que se robaban la señal del 911 se enteraban de los accidentes o solicitudes de auxilio, al llegar al nosocomio les informan de elevadas tarifas por el traslado

Redacción

México.- ‘El ingenio mexicano’, reza un dicho cuando existen ocurrencias a las que pueden llegar las personas ya sea en territorio mexicano o mexicanos en el extranjero, y ahora salió a relucir un nuevo ‘negocio’, la ambulancia que te cobra hasta seis mil pesos por un traslado.

Este negocio se destapo en el noticiero En Punto, de Televisa, en el que se hizo un reportaje de la manera de trabajar de este tipo de personas que se hacían pasar por elementos de auxilio sin fines de lucro, pero que tienen convenio con ciertos hospitales y clínicas privadas.

Según revela esta noticia, los encargados de las ambulancias ‘patito’ se roban la señal del centro de emergencias, 911, luego acuden al lugar donde se encuentran los heridos, los recogen y los llevan a las clínicas privadas, las cuales les pagarían una comisión de hasta tres mil pesos por cada paciente que les lleven, sin embargo también existe el cobro por el simple traslado que puede llegar hasta los seis mil pesos.

Arturo González, director de Administración del Hospital de Cos negó que tengan algún tipo de arreglo con las ambulancias patito y afirmó que están obligados a recibir a cualquier paciente que requiera sus servicios.

Un ejemplo de como ocurre todo es lo que ocurrió con Giovanni, quien se fracturó el codo en un accidente automovilístico y fue atendido por una de estas ambulancias. Lo ingresaron sin acompañante y después de varias horas de supuesta atención, lo retuvieron hasta que liquidó una cuenta de 11 mil pesos.

“Y al final, estaban aún los de la ambulancia y escuché que estaban esperando su comisión, creo que eran 3 mil pesos o algo así”.

Por un problema de gastritis le cobraron 200 mil pesos

Don Rafael Montero, de 80 años de edad, que vive en la colonia Buenos Aires, fue internado en el Hospital de Cos luego de llamar al 911 por un problema de gastritis.

En el Hospital de Cos me cobraron “200 mil pesos y nada. Yo creo que me pusieron una inyección para sedarme y me quede súbito, como dicen en Michoacán”.

Con información de Televisa Noticias

RC