Detectan a 12 oficiales en actividades delictivas

El secretario aseguró que la depuración dentro de las corporaciones se mantiene vigente

Gamaliel Reyes

León.- Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, confirmó la existencia de 12 elementos de Policía municipal que podrían estar relacionados con actividades delictivas o actos de corrupción, por lo que comentó que la depuración al interior de las corporaciones se mantiene.

La exigencia del alcalde es que la primera persona que caiga en un acto de corrupción, se va. Como tal todavía estamos en el proceso de investigación para darlos de baja. Hasta el momento son los únicos (12) elementos que tenemos en investigación” Luis Enrique Ramírez, Secretario de Seguridad Pública

En este sentido, Ramírez Saldaña dijo que esta docena de policías aún sigue en funciones, toda vez que en estos momentos se llevan a cabo las investigaciones pertinentes, para comprobar que los supuestos con los que están relacionados, son verídicos.

“Hemos dado de baja a elementos que de alguna manera, no han cumplido con el juramento y que hay denuncias que hemos recibido, que en algunos casos, los ciudadanos nos dicen que hubo alguna participación o algún acto de corrupción de elementos. Me refiero a que hacen alguna detención y no llevan al detenido directamente a los separos y ese tipo de acciones no las vamos a permitir”, manifestó el titular de Seguridad.

Ramírez Saldaña hizo un llamado para que la ciudadanía que sea víctima de algún acto indebido por parte de policías, incluyan en su denuncia los números de unidad, para poder dar celeridad a las investigaciones correspondientes.

Cristalazos, por falta de elementos

Por otro lado, Luis Enrique Ramírez Saldaña, fue cuestionado sobre la falta de presencia policiaca en el estacionamiento de la puerta 8 del Parque Metropolitano, donde fueron registrados varios autos que sufrieron cristalazos por personas que, a pesar de no ser aún detenidas, ya son identificadas como presuntos responsables de los hechos. Dijo que no hubo solicitud de servicios extraordinarios de seguridad en el área.

Esto lo dio a conocer un día después de la carrera atlética León-Comanja, donde ocurrieron los hechos de los que hubo al menos cuatro de reportes al 911 en diferentes horas.

RC