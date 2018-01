Detectan 536 fogatas por brigadas y sancionan a ciudadanos reincidentes

Las multas se realizaron de manera principal en la zona urbana, pues en las áreas rurales no se detectó esta situación

Julio Ramos

León .- El Director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, informó que como parte del operativo anti fogatas que se realizó los días 24 y 31 de diciembre, fueron detectadas 536 fogatas por las brigadas de inspección en la localidad, teniendo como resultado 11 folios de sanciones para aquellos ciudadanos reincidentes que les representarán multas económicas.

Durante los operativos, el 24 de diciembre se detectaron 229 fogatas sin ninguna persona sancionada, para el 31 de diciembre, fueron un total de 307 las fogatas detectadas y apagadas, siendo para este día la imposición de 11 folios de sanción a aquellos ciudadanos que luego de invitarlos a apagar el fuego, reincidieron por lo que los agentes de inspección en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), procedieron con la sanción.

“Este año levantamos los folios de sanción a los reincidentes, esto les implica una multa ya que se les invitó a estas personas a que apagaran su fogata e hicieron caso omiso, entonces tuvimos la posibilidad conforme a nuestro reglamento de levantar los folios correspondientes, los folios se van a analizar.

Esto a través de área jurídica de inspección y vigilancia a mi cargo y se les hará de conocimiento a través de tesorería de cuánto será la multa que se es impone, no sabemos todavía a cuanto pudiera ascender la cifra vamos a revisar caso por caso para determinarla, ya multamos como lo había predicho que a quién no obedeciera digamos, íbamos a proceder de esta manera”, describió.

Las multas se realizaron de manera principal en la zona urbana, pues en las áreas rurales no se detectó esta situación; pese a que este año se intentó concientizar y no multar a aquellos que realizaran este tipo de quemas, para que ellos mismos tomaran la decisión de no hacerlo, la estrategia no funcionó y fue necesario aplicar las sanciones que marca el reglamento.

