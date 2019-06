Detecta SSG clembuterol en reses de Guanajuato

Uno de estos hallazgos se habría hecho en productos que estaban a la venta en la ciudad de León, durante las revisiones periódicas que llevan a cabo empleados de Salud en Guanajuato

Nancy Venegas

Irapuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), detectó carne contaminada con clembuterol, uno de los alimentos estaba en un punto de venta en la ciudad de León.

“El consumo de clembuterol en reses va a la baja, pero hace 15 días hicimos el muestreo en más de 27 animales y cuatro dieron positivo”, informó Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Extraoficialmente trascendió que una de las cuatro muestras de cárnicos que arrojaron positivo a la nociva sal que pone en riesgo la salud de los consumidores, se encontraba en un punto de venta en la ciudad de León. Actualmente junto a otras dependencias la Secretaría de Salud realiza la investigación sobre el uso de clembuterol en el ganado.

Termina suspensión en rastro de Pueblo Nuevo

A más de un año de que la SSG suspendió las actividades en el rastro municipal de Pueblo Nuevo, porque no contaba con la infraestructura necesaria para garantizar un higiénico y adecuado sacrificio del ganado, la semana pasada la dependencia autorizó reiniciar las labores.

Luis Carlos Zúñiga Durán explicó que el municipio realizó las modificaciones que se le exigieron el nueve de mayo del 2018.

“Hace no más de 10 días la alcaldesa de Pueblo Nuevo, se comunicó con nosotros para hacernos saber que se modificó lo sustancial, que corrigieron parte de la infraestructura, lo que no quiere decir que no sigamos realizando las visitas de seguimiento”. –Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Protección contra riesgos sanitarios SSG

Hasta el momento la Secretaría de Salud no ha suspendido ningún otro rastro municipal, pero en los operativos y trabajos de supervisión detectaron que en el rastro de la Jurisdicción número VIII, que comprende los municipios de Silao, Romita, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, se deben reforzar los trabajos para garantizar la calidad de la carne.