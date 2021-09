Roberto Lira

Celaya.- El tema de la sustracción de recursos del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) será uno de los pendientes que deje la actual administración municipal a sus sucesores. La alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez señaló que la resolución de este caso no depende del municipio, sino de las investigaciones de la Fiscalía.

En julio pasado se dio a conocer el retiro de dos millones de pesos de la cuenta bancaria del Imuvi, movimiento que no es reconocido por el Instituto y por el cual se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, la resolución de este asunto, así como la recuperación del recurso podría no darse en lo que resta de esta administración.

“Se está trabajando en ello, hay una investigación que trae la Fiscalía, el tema también lo trae la Contraloría Interna, y nosotros estamos en espera de que haya resultados. No podemos hacer nosotros absolutamente nada más que estar sujetos a los avances, lo comento ahorita: me encantaría que pudiera resolverse el asunto en mi periodo, pero no está en mis manos”, comentó la alcaldesa.

La edil resaltó que el municipio procedió en tiempo y forma con la denuncia del hecho en tanto se detectó, sin embargo, los tiempos los marca Fiscalía.

De la misma manera, comentó que por parte de la Contraloría municipal se separó del cargo a la administradora del Imuvi en tanto se resuelve esta situación, esto respecto a la ley de responsabilidades y resguardando sus derechos laborales, por lo que se mantiene con un pago del 50% de su salario.

