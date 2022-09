1.- Destrabar al notariado

Concluimos el proceso de notarios auxiliares con la entrega de 40 licencias. Felicidades a las personas que adquirieron hoy el compromiso de reforzar el trabajo de la función notarial. pic.twitter.com/iCv0aVeUOI — José Luis Manrique Hernández (@JLuisManrique) September 19, 2022

Uno de los gremios que se ha mantenido anquilosado gracias al statu quo ante la complacencia del gobierno estatal, es el de los notarios públicos. Ahora con el nombramiento de 40 auxiliares, se apresura una acción de desagravio como antesala de una nueva reforma a la ley del notariado.

Esa insana relación fue acumulando la molestia de una buena parte del sector de la abogacía, que pugnó por espacios que dotaran de nuevas caras a la red de fedatarios públicos, hasta ahora topada con titulares septuagenarios entre los 250 vigentes que laboran apenas en 36 de los 46 municipios de Guanajuato.

La presión se incrementó para el presente gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por lo que desde la Secretaría de Gobierno (SG) se urdió la figura del notario auxiliar en una reforma exprés que buscó ser una válvula de escape, justificada con la necesidad de solventar el déficit de notarios y notarias que hay en la entidad.

Sin embargo, ya con Libia Dennise García Muñoz Ledo en la SG, el primer examen para otorgar esta nueva licencia utilizable con el aval de un notario titular de un FIAT, confirmó las sospechas de favoritismos y complicidades, pues de los más de 50 aspirantes sólo cinco fueron aprobados; todos con nexos sospechosos con funcionarios del área.

Desde la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías a cargo de Luis Miguel Aguirre Aranda y de la dirección de notarías con Ana Victoria Torres Martínez, la desconfianza generada obligó a que su superior directo, el Subsecretario de Servicios a la Comunidad, José Luis Manrique Hernández, realizara una segunda vuelta.

Fue entonces que se dio entrada a los 40 notarios auxiliares que recibieron su nombramiento ayer, de manos del gobernador que anunció un paso mayor para el 2023 con una nueva iniciativa de reforma que incluye la simplificación para otorgar 140 notarías adicionales.

¿Buena noticia? Si solo nos enfocamos al déficit de atención, puede que sí, sin embargo, el mayor reto es sanear su designación y operación, pues años de complacencia generaron un espacio de impunidad que propició la inseguridad jurídica para el ciudadano común.

Estos nuevos espacios magnifican el universo a supervisar con nuevos dientes, como la aclamada cárcel que el diputado local Miguel Ángel Salim Alle pide para aquellos que usen de mala forma su FIAT o incluso, aquellos que sean sentenciados por un delito.

El problema es la desconfianza que priva en los subordinados de Manrique Hernández, que además cuentan con un equipo de apenas un coordinador de procedimientos disciplinarios, otro de archivo general, uno más de función notarial y tres inspectores. Reto mayor sanear y fortalecer esta área.

Sin observar completo este panorama, estaríamos frente a una reforma incompleta que sólo estaría hecha para consentir nuevos cotos gremiales, intereses de grupo o la simple administración de un problema que ya se refleja en nueve sancionados en lo que va del año.

2.- Corrupción: otra cara del desorden urbano

El cobro de moches por parte de inspectores de Desarrollo Urbano en Guanajuato capital, no debe quedar como una pintoresca declaración del alcalde Alejandro Navarro Saldaña. El dato de los tres despedidos dado a conocer por el primer edil, asoman un foco rojo dentro del control urbano.

La declaración dada ayer indica que tres inspectores fueron despedidos por cobrar ‘moches’ a propietarios de inmuebles que construyeron sin permiso. Según Navarro, residentes de zona residenciales, pagaban de 500 a mil pesos a los inspectores para que no se reportaran sus remodelaciones.

Es entonces cuando se debe advertir que si estas prácticas se realizan en zonas habitacionales registradas en el municipio ¿qué podría cometerse en asentamientos irregulares de la capital del estado, en las que ya se pueden observar fincas de menor y mayor tamaño?

Los inspectores que fueron dados de baja, pertenecen a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que encabeza Juan Carlos Delgado Zárate. Dicha dependencia es la primera responsable de mantener el orden, sobre todo cuando hablamos de zonas protegidas como el Cerro del Hormiguero.

Según Alejandro Navarro no se trata de paracaidistas, sino de propietarios que fueron poblando esta área natural sin permiso. Es decir, ciudadanos cuyas viviendas no están reconocidas por el municipio y por lo tanto no tienen un orden catastral; todo un caldo de cultivo para la corrupción de los inspectores.

Es decir, si estos funcionarios fueron capaces de corromperse en construcciones visibles y visualizadas incluso por el alcalde ¿de qué serían capaces contra quienes habitan en el cerro del Hormiguero y otras ubicaciones irregulares?.

Al abordar este último tema, el alcalde indicó que se trataba de pobres que son discriminados por colonos contiguos. Una preocupación que debe incrementarse si hay visos de cobro de moches en construcciones irregulares.

3.- Ediles desde los 18 años

De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de los 18 años se adquieren los derechos ciudadanos para votar y ser votado. Aún así, varias legislaciones locales mantienen un esquema de control que limita los puestos de elección popular en ayuntamientos a no menos de los 21 años cumplidos.

Esta barrera ahora pretende ser removida con la iniciativa del diputado local del Partido Verde, Gerardo Fernández González, quien vio un veta en este tema inexplorado con la oportunidad de ganar notoriedad. Nada del otro mundo tratándose de políticos.

Con todo y todo, logró el aval de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen a favor, argumentando que no hay justificación técnica, mérito o capacidad que limite a los jóvenes a ser votados.

Sin embargo, la motivación es para llamar la atención, pues de acuerdo al diputado pevemista se busca que haya una mayor participación de los jóvenes en los procesos electorales, pues el grupo población más importante de la lista nominal es de los 18 a los 35 años, mientras es el grupo que menos participación tiene.

Es decir, la lógica de los legisladores es que si se postula a jóvenes de 18 años, más población de esta edad podría acercarse a votar. Una correlación que sólo en los hechos podría comprobarse.

Por otro lado, también sería de observarse la reacción de los cacicazgos políticos en los municipios, donde podrían ver en esta reforma constitucional del estado, una nueva puerta para involucrar a sus vástagos en el ejercicio del poder para mantener su control político.

Por lo pronto, la iniciativa parece encaminarse a su resolución, hasta ahora sólo con la oposición del ayuntamiento de León.

CONTRA RETRATO Mario Bravo Arrona Con el antecedente directo de haber sido el jefe de escoltas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ahora ya rebasa los tres años en la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, entre el segundo trienio de Héctor López Santillana (2015-2021) y la ratificación de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos. Sin embargo, Mario Bravo Arrona no ha cambiado su dinámica en declaraciones y resultados, empecinado en minimizar los hechos de violencia que se mantienen en León, impulsando esa narrativa infausta hasta para su propia jefa. Un hombre fue asesinado a balazos a unos metros del Arco de la Calzada, donde ya había un despliegue de policías municipales desde antes del festejo del 15 y 16 de septiembre. Pese a esa presencia policiaca, un par de hombres fue capaz de acribillar de la menos siete balazos a su víctima en un área realmente concurrida y transitada para luego huir. Ante todas estas características, la atención de Bravo Arrona se enfocó en puntualizar lo ya aclarado, como la especificación de que la víctima no era un comerciante o un visitante, como si eso matizara o redujera el alto impacto causado por este crimen perpetrado con todo descaro. Por eso el siguiente punto que abordó el otrora agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fue insistir que, pese a este tipo de hechos, la zona centro de León sigue siendo segura para visitar. Nada menos cuando se habla de la afamada Ruta del Peatón que luce con diversidad de bares y restaurantes para los fines de semana. La de Mario Bravo es una dinámica enfocada en matizar la realidad, con factores de riesgo claros que de un plumazo pretenden ser minimizados pensando más en la percepción de seguridad, que en la seguridad misma. Lee también: SSP de León insiste en seguridad en zona centro pese a asesinato en el Arco de la Calzada

