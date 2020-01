Destituyen a un alto funcionario de Educación por cargos de pornografía infantil

Fue acusado por un tribunal federal de seducción de menores y pornografía infantil, después de usar una aplicación de citas para planear un encuentro con un adolescente

Nueva York.-Un ex funcionario del departamento de Educación de la ciudad de Nueva York ha sido acusado por un tribunal federal de seducción de menores y pornografía infantil, después de usar una aplicación de citas para planear un encuentro con un adolescente, según un comunicado oficial publicado este viernes.

David Hay, de 39 años, fue arrestado el pasado 29 de diciembre en el aeropuerto de Wisconsin en una operación dirigida por la Policía local. De acuerdo a los informes fiscales, Hay había mantenido conversaciones sexuales explicitas en línea con quien creía era un adolescente de 14 años llamado “Colton” –residente de ese estado– que en realidad era un agente encubierto desde julio del 2019.

Según la denuncia Hay había alquilado “una suite con hidromasaje” para concretar un encuentro sexual con el menor el pasado 28 de diciembre. Sin embargo canceló la cita a último minuto enviándole un mensaje donde mencionaba problemas familiares. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una reunión para la próxima vez que visitara Wisconsin, según recoge The New York Times.

Después de su arresto, se revisó el teléfono de Hay donde se encontraron fotos sexualmente explicitas de un ex alumno de la escuela secundaria Tomah, en Wisconsin, donde Hay se desempeñó como director entre 2011 y 2014.

Antes de ese periodo también había asumido el mismo cargo en otra institución. Hay ha sido destituido de su posición de subdirector de personal en el Departamento de Educación en Nueva York.

Hay se encuentra bajo arresto domiciliario y la Fiscalía ha programado una audiencia preliminar para el 14 de enero. El hombre se enfrenta a una condena desde 10 años a cadena perpetua si es declarado culpable de seducción y hasta 10 años por pornografía infantil.

