Destino de Trump está en las manos del Senado

Demócratas envían acusación contra Trump; juicio iniciará el martes; este es el tercer proceso de ‘impeachment’ en la historia de Estados Unidos contra un presidente

Redacción

Washington.- La maquinaria del ‘impeachment’ llegó ayer por la tarde a su última estación: el Senado de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó dividido por las líneas de partido mandar a la Cámara Alta los artículos que acusan al presidente Donald Trump de dos delitos, abuso de poder y obstrucción del Congreso, que deberán ser juzgados por los senadores para determinar si destituyen o no a Trump de su cargo. Se activa con esto, ya de forma oficial, el tercer proceso de ‘impeachment’ en la historia de Estados Unidos contra un presidente.

Pasaron 28 días exactos desde la aprobación de acusaciones en la Cámara de Representantes derivadas del escándalo de la trama ucraniana y del posible ‘quid pro quo’ con el gobierno de Kiev para el beneficio electoral y político personal del mandatario, un tiempo en el que las fiestas navideñas y el tacticismo político se mezclaron con el sentido de urgencia de acelerar un proceso que ve la luz de su episodio final.

Además del envío de los artículos, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, nombró a los siete congresistas que actuarán de “gestores” del ‘impeachment’, figuras que realizan los cometidos de un fiscal y que serán los encargados de defender la acusación contra Trump ante los senadores. Siete congresistas (cuatro hombres y tres mujeres de diversas razas y orígenes) y gran experiencia en litigios; al frente estará Adam Schiff, el demócrata que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

La ceremonia de traspaso de la Cámara de Representantes al Senado tuvo pomposidad y sentido histórico, pero todo el contenido se había resuelto horas antes.

“Lo que está en juego es la Constitución de Estados Unidos. De eso va el proceso de ‘impeachment’. El presidente violó su cargo, minó la seguridad nacional, puso en riesgo la integridad de nuestras elecciones, intentó usar el proceso de apropiaciones como su cajero automático personal para garantizar o congelar fondos para avanzar su ventaja personal y política. Eso es lo que deberían mirar los senadores”, dijo Pelosi en la mañana.

Los demócratas insisten que tienen un “caso fuerte para destituir al presidente”, a pesar de que las opciones de éxito del proceso son nulas con un Senado controlado por unos republicanos cuyo líder, Mitch McConnell, ha dicho que lo exonerará. Afirmó que el juicio empezará “de verdad” el martes 21.

Hoy el Senado se convertirá en un tribunal. Está previsto que se juramente a los senadores, que actuarán de jurado en el proceso. El juicio en sí, con los argumentos iniciales de la acusación (los congresistas/gestores asignados) y la defensa (los abogados del presidente) presenten su caso.

Será un tiempo extraordinario, en sesiones de seis días por semana, los senadores estarán obligados a estar incomunicados en la sala, en silencio y sin aparatos electrónicos.

Trump, en un tuit, se quejó de la “nueva estafa de los inoperantes demócratas”. La Casa Blanca, a través de un funcionario en el anonimato, dijo que no espera que el juicio dure más de dos semanas y que no haya testigos, porque no son necesarios en un proceso que, una vez más, calificó de una “farsa” e “ilegítimo”.

