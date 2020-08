Destinarán recursos a alumbrado y ciclovías

Jessica de la Cruz

León. – Estiman cantineros que la pérdida económica que han tenido en estos cuatro meses que dejaron de laborar es de 400 mil pesos aproximadamente; estás estadísticas las sacan de un gremio de cantineros que se conocen, que es un grupo de 25 a 30 personas, así lo señaló Ramiro Cruz Padilla, quien era representante.

Un grupo de 25 a 30 personas con cartulinas de diferentes colores y mensajes como: “Queremos trabajar” “No, nos discriminen”, entre otros, antes de las 10:00 horas, afuera de la presidencia municipal de León, sacaron estás cartulinas para manifestar su inconformidad ya que no los han dejado trabajar desde hace más de 4 meses, cuando inició la contingencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

Lo que pide este sector laboral no son créditos, tampoco apoyos económicos, únicamente es poder levantar las cortinas de sus locales comerciales y poder brindarles un espacio a sus clientes. Cantinas que están ubicadas desde la zona centro, hasta llegar a Barrio Arriba, Barrio El Coecillo, y calles cercanas al centro, excepto la zona de la Madero.

Ramiro, quien ingresó a hablar con gente del municipio, para conocer el estatus de qué pasará con ellos comentó: “que el problema que tienen ellos es por el tipo de permiso que se maneje el negocio, ya que al tener un permiso ante Desarollo Urbano como giro de cantina, no pueden abrir, porque no son restaurantes o lugares que ofrecen comida, sin embargo, existe un documento ante la Secretaría de Salud”.

“A nosotros nos habían dicho lo siguiente: que había un cambio de semáforo a color naranja. En ese cambio de semáforo podíamos abrir como cantinas, sale el cambio de semáforo a naranja y no podemos abrir. Hay una restricción que dice: casinos, cantinas, bares, y barras de buffet no se puede abrir, pero no nosotros con papel de salubridad cuando nos fueron a poner el sello de suspensión de labores, nos dice y nos marca en papel documentado firmado por el director de Salud que nosotros podemos abrir”, dijo.

Ya han pasado más de dos horas y los manifestantes todavía no reciben una respuesta para saber qué pasará con su situación laboral.

G.R