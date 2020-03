Destinan 400 mp para aumento a policías

Gilberto Navarro

Guanajuato.- En mayo, Juan Sebastián Ávila Victoria, dejará la presidencia del consejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, toda vez que cumple el periodo establecido y no podrá reelegirse en el cargo.

El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, explicó que el reglamento, marca que tiene que ser la segunda quincena de marzo, cuando se publique la convocatoria, emitida de la comisión de gobierno del ayuntamiento de Guanajuato capital, para elegir al sucesor de Ávila Victoria.

Añadió que, de acuerdo a la normatividad, para presidir el consejo directivo del Simapag, podrán participar todos los ciudadanos que así lo quieran, cumpliendo con algunos requisitos como no haber participado como candidato en el proceso electoral inmediato anterior, ser propuesto por algún club de servicio, colegio de profesionistas, o un organismo no gubernamental, tener una residencia en el municipio de cuando menos dos años, no tener adeudos con el Simapag y educación de la menos preparatoria terminada, entre otros.

Corona León, explicó que Ávila Victoria, ya no puede buscar la reelección toda vez que, ya cumplió dos periodos presidiendo el consejo directivo.