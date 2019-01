Destaca López Obrador disminución en el robo de combustible

El presidente destacó que no se equivocó al sostener que durante los últimos años el principal problema de México es la corrupción

Agencias

México.- Andrés Manuel López Obrador, durante la presentación del Programa de la Zona Libre para la Frontera Norte expresó que con la estrategia implementada contra el robo de gasolina se ha logrado disminuir de mil pipas que se robaban con combustible, a sólo 36 pipas.

Desde Tijuana el presidente reveló que existen presiones por parte de quienes vieron afectados sus intereses luego de que el nuevo gobierno de la república y las fuerzas armadas tomaron el control de los centros de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 21 de diciembre.

Frente a los empresarios de la entidad y al gobernador, Francisco Arturo Vega de la Madrid, López Obrador destacó que no se equivocó al sostener durante los últimos años que el principal problema de México es la corrupción.

“Hace dos días, de robarse mil 100 pipas logramos que bajaran a 36 pipas, imagínense si logramos – porque son intereses creados, muy poderosos, nada más que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie; ahora hay estado de derecho, ya no hay estado de chueco – entonces, están ahí presionando, pensando que no van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia”, aseveró.

El presidente argumentó que hablar sobre el combate al robo de combustible en la presentación del programa de apoyos y estímulos fiscales para la frontera norte del país era propicio ya que quienes no comparten la estrategia de la zona libre consideran que se perderán en materia de recaudación 50 mil millones de pesos.

Dicha cifra, explicó el presidente, es la que en el peor de los escenarios debe arrebatarse al robo de combustible, pues la conducta ilegal anualmente en nuestro país alcanza ganancias por 60 mil millones de pesos.

“En el peor de los casos si logramos que no se roben los 60 mil millones, si logramos reducir a 10 mil, ya estamos ahorrando 50 mil millones, que es lo que se estima, eso en los cálculos más opuestos al programa, que se van a dejar de recaudar por el plan de apoyo a la zona fronteriza, los que no ven con buenos ojos este programa, dicen: se va a caer la recaudación, van a dejar de recaudar 50 mil millones”, expresó.

De acuerdo con el presidente de México, los resultados del programa de la frontera norte serán positivos en materia de empleos y crecimiento económico debido a que al aumentar el salario mínimo al doble y bajar el IVA al 8 por ciento se fortalecerá el mercado interno y se podrá competir con los precios del sur en los Estados Unidos.

“Los que no ven con buenos ojos este programa, dicen que se va a caer la recaudación, van a dejar de recaudar 50 mil millones; lo que vamos a ahorrarnos, estoy seguro, por terminar con el robo de combustibles y yo no creo que se vaya a dejar de recaudar esa cantidad, al principio vamos a tener que apoyar y va a ser un estímulo fiscal, pero al mediano y al largo plazo vamos a aumentar el crecimiento en la zona del 3 al 5 al 6 por ciento y esto va a significar más ingresos, más trabajo, más bienestar y más recaudación para la hacienda pública”, detalló el presidente.

Según se dio a conocer el mandatario, cada tres meses se reunirán en alguno de los municipios de la entidad para evaluar los resultados del programa de apoyos y estímulos fiscales, a fin de fortalecerlo y hacer los ajustes que sean necesarios para su mejor funcionamiento.

Con información de Excelsior