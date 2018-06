Destaca la pasión azteca

Osorio enfatizó la entrega de la afición con el ‘Tri’; el DT colombiano señaló que deberán mantener humildad y corregir errores

AFP

Rostov del don, Rus.- Satisfecho de la actuación de sus jugadores, tras ganar 2-1 a Corea del Sur, el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio señaló que “pocos países tienen tanta pasión por su equipo”, después de que el Rostov Arena se tiñera de verde.

“Jugamos muy bien, a veces contra equipos que tienen menos historia que los más grandes, podemos tener la tendencia a dormirnos en los laureles, perder un poco la concentración. Nos aplicamos y comenzamos muy bien. Pero luego concedimos algunas oportunidades y en su gol no fuimos a buscar a Son lo suficientemente alto”, analizó Osorio.

“Pero es una victoria merecida, en el plano individual hicimos muy buenas cosas. Estamos muy contentos y lo compartimos con todo México. Pero tenemos que volver al trabajo. La diferencia se hace en el esfuerzo colectivo, creo que podemos controlar mejor el juego”, añadió.

“No podemos permitir a un adversario disparar a la distancia como Son lo ha hecho hoy”, subrayó sobre el gol de Son Heung-min que acercó al equipo coreano.

Como en cada una de sus comparecencias, Osorio tuvo que hablar de las críticas que ha recibido. En dos partidos ha logrado borrarlas y ayer se coreó su nombre.

“Pero el futbol es siempre subjetivo, las opiniones son diversas y cambiantes, sujetas al resultado. Debemos continuar trabajando, nuestra humildad debe permanecer intacta y vamos a intentar ir lo más lejos posible”, añadió.

A Osorio también le preguntaron por las numerosas faltas cometidas recibidas por los Corea. “Normalmente no me gusta hablar del árbitro. Pero es algo que me preocupa, pienso que los árbitros mirarán todo eso y sacarán conclusiones. Hubo 24 faltas contra nosotros, es fácil analizar y ver sobre quién fueron cometidas. Por el bien del futbol y de los jugadores talentosos, espero que tomen sus responsabilidades”, dijo.

Se unen al festejo

Luego de la victoria ante Corea, los jugadores de la Selección Mexicana externaron sus opiniones del juego, conscientes de que fue el segundo resultado positivo pero aún falta camino por recorrer.

********************

“Cuando comenzamos esta aventura, el camino mundialista, fuimos muchas veces comentando que, por qué no soñar con aspirar lo más grande, nada nos quitaba y al final eso sería un gran parámetro para seguir en la competencia. Ahí vamos”

Miguel Layún

********************

“Corea vino a hacer su partido y nos puso en momentos en apremios, pero seguimos el plan y nos vamos con la victoria que es lo que estábamos buscando”

Hirving Lozano

*********************

“Los cánticos de la gente hacia los jugadores y cuerpo técnico fue lo mejor, es una muestra de que no hay que buscar cosas prohibidas para divertirse, si no lo que a uno le hace sentirse bien. Tan lejos de México y fuimos locales de nueva cuenta”

Guillermo Ochoa

*********************

“El grupo está consciente de que aún no hay mucho qué festejar, vamos por lo planeado (…) Me da mucha alegría que al profe Osorio se le reconozca todo lo que ha hecho, entiendo las críticas que se le hicieron, son parte dé, aunque creo que muchas veces fueron injustas. Al final esto, los gritos a su favor, es parte de su trabajo, es lo que se refleja y está cosechando”

Andrés Guardado

Sufrieron un golpe anímico Shin Tae-Yong, técnico de la selección de futbol de Corea del Sur, consideró que su equipo careció de la fortaleza mental para recuperarse del primer gol de México, y además consideró que en el segundo gol del ‘Tri’ existió una falta previa. “Después del penalti, mentalmente el equipo estaba hundido, México era más fuerte que Corea y tratamos de hacer que la defensiva hiciera lo mejor posible”, dijo en rueda de prensa.



El técnico manifestó que “anímicamente el equipo no se supo sobreponer de ese golpe que significó la pena máxima, fue un grave error y pues debemos trabajar en este tipo de cosas de cara al siguiente Mundial”.



Respecto al segundo gol del cuadro de la Concacaf, explicó que en primera instancia existe una falta sobre su jugador, la cual debió marcarse.



“Desde donde estábamos nos dio la sensación de que Ki Sungyueng tenía el balón y se debió pitar falta, pero el árbitro no lo hizo”, lamentó.



Consideró que en acciones de esta índole se debe acudir al Video Asistente Arbitral (VAR), ya que desde su perspectiva se puede perder credibilidad.



“Si no se usa el VAR en estas ocasiones, se va a perder mucha credibilidad y se debe definir bien cuándo sí y cuándo no se usará”. Notimex



E/MEJZ*