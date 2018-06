Destaca Enrique Arreola acciones de gobiernos panistas en beneficio de Tarimoro

El candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Tarimoro destacó la construcción del pozo de agua que abastecerá a la comunidad de Llano Grande, acciones que dijo, se seguirán implementado en el municipio

Ramón Ramírez

Tarimoro.- Con el objetivo de que los tarimorenses cuenten con los servicios básicos en sus hogares, los gobiernos panistas han trabajado fuertemente para lograr que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida, dio a conocer el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía, Enrique Arreola Mandujano, quien destacó la construcción del pozo de agua que abastecerá a la comunidad de Llano Grande, acciones que dijo, se seguirán implementado en el municipio.

Con gran alegría la gente de la localidad de Llano Grande recibió al abanderado blanquiazul a quien le agradecieron por las acciones que los gobiernos panistas han llevado a cabo en la comunidad y los han favorecido enormemente.

Arreola Mandujano dijo que la gente de esa zona del “terruño de amor”, es gente buena, de trabajo, y por lo mismo se va a trabajar de la mano con todos para continuar con el avance de su comunidad.

“Venimos a echarle todas las ganas para trabajar con ustedes aquí en esta comunidad. Vamos a apoyar fuertemente al campo y a los ganaderos para generar nuevas oportunidades. Sabemos del camino de acceso lo que requiere de mejoras y gestionaremos para que se rehabilite. Ya tienen su pozo de agua funcionando no se dejen engañar por oportunistas, fueron muchos trámites ante diferentes instancias pero ya se resolvieron y ahora sí ya tienen su servicio de agua listo”, señaló.

El aspirante a la presidencia municipal manifestó que como compromiso con la ciudadanía no permitirá que se pierda la comunicación con la comunidad, pues ya lo conocen y saben que quiere que exista desarrollo para todo el municipio.

Otro de sus compromiso será fortalecer los programas de apoyo a las familias y atender la inseguridad que se han presentado en el municipio, pero sabe es un problema de todo el país.

“Continuemos fomentado los valores humanos que nos inculcaron nuestros adultos mayores para evitar que se desvíen del buen camino nuestros niños y jóvenes”, expresó.

También se reunió con habitantes de la comunidad de Terrero, lugar en el que informó que también se trabajará arduamente para mejorar esta zona acercando los programas, prometiendo que se harán inversiones para que su gente tenga nuevas oportunidades y mejor calidad de vida al lado de sus familias.

Reconoció el trabajo que hacen los paisanos que se encuentran en los Estados Unidos y que diario se esfuerzan por dar una mejor calidad de vida a sus familias, dando a conocer que contarán con el apoyo que requieran para los programas como el 3×1 para desarrollar la localidad.

“Con el apoyo y participación de las comunidades no existe obra que no sea posible, pero tenemos que unirnos y trabajar de manera conjunta en la comunidad de Terrero. Tenemos en proyecto la construcción de calle Filipinas que pronto se tendrán buenas noticias no lo duden y hemos hecho trabajos para otras acciones que nos solicitaron en la primera visita”.

Al concluir, el candidato panista se comprometió a fomentar las actividades culturales y deportivas “para mantener en actividades sanas a nuestros niños y jóvenes”.

MEJZ*