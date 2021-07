Agencias

Ciudad de México.- Con un mensaje a la nación que duró 39 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer los tres años de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 con el décimo informe de su gobierno ‘3er Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México’.

Aseguró que hay “signos alentadores” de recuperación sanitaria y económica, además de menos muertos por coronavirus en el país “especialmente” por la vacuna.

Dijo que de abril a junio se redujo “considerablemente” el número de contagios y “lo más importante”, cayó la cifra de fallecidos.

Celebró que, tanto en el país como en el mundo, se siente el “efecto positivo” de los nuevos medicamentos y vacunas. Pero hay que “reconocer el esfuerzo conjunto” del Ejecutivo y el pueblo para recuperar “poco a poco la normalidad”.

El presidente dijo que se actuó “a tiempo” para atender el coronavirus pese a un sistema de salud que estaba “en ruinas”, ampliando el presupuesto. Agregó que el programa de vacunación ha funcionado y llegado a todos los rincones de México. Se han recibido más de 57 millones de dosis de vacunas.

“Destaco el apoyo de Cuba, Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India”, apuntó el presidente, que señaló que el 35% de la población se ha vacunado.

En el rubro económico, resaltó que de los 1.3 millones de empleos que se perdieron en la pandemia, se han recuperado 927 mil 348 empleos, por lo cual, aseguró, que solamente restan 438 mil 156 para “estar como antes de la pandemia”.

En su discurso, volvió a poner énfasis al aumento en el salario mínimo en los últimos tres años, del cual, precisó que en términos reales se incrementó en 44%, cifra que “no se veía en 36 años”.

También enalteció la cifra récord de 4 mil 514 millones de dólares alcanzada por recepción de remesas y dio las gracias a “las paisanas y paisanos” que radican en el extranjero.

Destacó los “signos alentadores” de recuperación sanitaria y económica del país, y encomió el desempeño de la economía mexicana.

Señaló que hay gobernabilidad en el país pese a los “problemas heredados” de sexenios pasados, pues se han reducido los homicidios al 2% durante los primeros tres años de su gobierno.

Aseguró que no se han creado nuevas bandas del crimen organizado y cárteles en su gobierno, y que están enfrentando al crimen organizado sin declararles la guerra ya que la “violencia no se enfrenta con violencia, sino con otros métodos más humanos y eficaces”.

Afirmó que se está atendiendo a los jóvenes y a los pobres para que no tengan necesidad de tomar el camino de conductas antisociales.

México registro cifras récord de homicidios en 2019 y 2020 con 34 mil 681 asesinatos y con 34 mil 554 asesinatos, respectivamente.

Aceptación

El presidente dio a conocer una encuesta nacional en la que destacó que el 72.4% quiere que continúe con su mandato y su promedio de calificación es de 6.7.

“La revocación del mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno se puede votar para que el presidente renuncie antes a su sexenio. Si hoy fuera la consulta, ¿usted votaría porque renuncie o porque termine su sexenio? 72.4% porque continúe, 22.7% porque renuncie, el 1.9% no le importa, y no sabe el 3.8%”.

“En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 que lo hace muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la República: 6.7 en promedio”, agregó.

