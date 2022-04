Dessiré Ángel

FLANCOS DÉBILES. Desde el Congreso local están decididos a litigar hasta sus últimas consecuencias el amparo ganado por la agrupación civil Amicus porque desde la perspectiva de los abogados del Legislativo es su obligación, pero también, porque creen que la razón les asiste para pelear el fallo por la forma en la que está confeccionada la resolución.

ARGUMENTOS. Uno de los cuestionamientos más directos que se ha hecho desde Amicus y su brazo operador en lo político (que es la diputada de MC Dessiré Ángel) es que el Congreso local estaría regateando -con el recurso de revisión- los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y no un asunto de pesos y centavos.

LO MENOS. Para Amicus, el recurso válido y que no impactaría en el tema de los derechos sería pedir una aclaración de sentencia, lo cual no modificaría el fondo de la misma y solo precisaría detalles que el Congreso pidió, entre ellos, qué partida debe asignarse.

EL REVIRE. Pero los abogados del Poder Legislativo aseguran que la resolución de amparo que les obliga a destinar una partida está mal planteada de origen y no se puede dejar pasar. Uno de los puntos clave tiene que ver con el destinatario de la asignación presupuestal porque se instruye a “modificar” el presupuesto y asignar recursos a los grupos de diversidad sexual.

NO HAY MANERA. Y el proceso para aprobar el Presupuesto de Egresos es claro. El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. ¿Cómo es que materialmente se puede destinar un recurso a partir de la resolución de amparo desde el Legislativo si es el Ejecutivo el que diseña prioridades y asigna los dineros?

TERCERO INTERESADO. El punto es que el Poder Ejecutivo, inexplicablemente, ni siquiera fue emplazado en el amparo y por la misma razón, el Congreso cree que es inevitable la impugnación.

INSUFICIENCIAS DEL FALLO. Es evidente que en la temporalidad tampoco hay precisión. Al aceptarse el amparo, ¿cuál es el momento en el que se debe asignar el presupuesto? ¿Aplica una modificación presupuestal? ¿Quién la debe solicitar en todo caso?

EL DATO. Es decir, el Tribunal de Circuito tendrá que atender el recurso interpuesto por el Congreso que, por cierto, armó Esteban Ramírez, el excontralor municipal de León que pasó del cuerpo de asesores del PAN a un cargo institucional.

EN BREVE. Y ojo, esto podría no llevar tanto tiempo porque la resolución del amparo de Amicus se dio el 31 de marzo cuando se había interpuesto a mediados de febrero.

CALMANTES MONTES. Y ya sabemos que tras el recurso interpuesto por el Congreso puede pedirse rehacer el fallo o revocarlo, lo que entraña el riesgo de que Amicus pierda una batalla cuyo triunfo ya celebra.

HAY FORMA. Y si bien había voces afines al PAN que pedían no hacer caso y que se perdiera en el archivo del olvido, para los especialistas eso estaba peor porque hay elementos para darle la vuelta.

DE CASA. En ese tenor estuvo la intervención del coordinador priista Alejandro Arias tras la junta del miércoles; quien inicialmente habría manifestado su disposición a firmar la iniciativa que presentó ayer casi toda la oposición en el pleno, pero que fue convencido para rebatirlo y lo hizo -para sorpresa de los propios panistas- con tal pasión que ya no fue necesario que el coordinador azul interviniera mucho. Un arrojo que mucho aplauden en el PAN.

EN EL ORGULLO. Eso sí, sea cual sea la resolución en la siguiente instancia (gane el Congreso o Amicus), lo que sigue podría no gustar mucho a los ultras en el PAN que echan agua bendita a las leyes y no quieren que se cite que habrá recursos para la comunidad LGBTQ+.

EL OTRO TEMOR. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, será inevitable que en el siguiente presupuesto se mencione con todas sus letras que habrá recursos para estos grupos de diversidad sexual. Es decir, podrían perder en segunda instancia,pero ya sentaron precedente para el mediano plazo. Esto no le gusta al Yunque.

La explicación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez de que las patrullas de lujo que presentó en abril 2019 no aparecen mucho porque su mantenimiento es costoso es solo la confirmación de que aquel anuncio fue mero show y espectáculo para la tribuna.

La bancada de Morena en el Congreso local agarró al vuelo la postura y lanzó una propuesta que suena sensata y de respuesta obligada.

¿Habrá forma que la mayoría panista se niegue a informar con claridad sobre semejante tema? Una pregunta que no admite evasivas del dúo dinámico.

EUGENIO MARTÍNEZ: EL ANTIPANISMO, DISPERSO

Aunque siempre ha dicho que no militará en ningún partido político, hace un año, el exsíndico Eugenio Martínez Vega apareció en una rueda de prensa con la camiseta de Morena en su papel de coordinador de campaña de Ricardo Sheffield Padilla, candidato a la alcaldía de León por Morena.

El motivo: que el despacho de Juan Pablo Peña, aspirante a síndico de la planilla del candidato leonés Juan Pablo Delgado de MC a la alcaldía, es el beneficiario de un contrato de 1.5 millones de pesos que le otorgó SAPAL en adjudicación directa para defender a este organismo de las demandas civiles de familiares de las víctimas que murieron intoxicadas en un accidente en la planta de tratamiento y que exigen una mayor indemnización.

Eugenio Martínez sostenía que se asignó el contrato antes de las elecciones al candidato de un partido como MC como una forma de amarrar un discurso antimorenista o antisheffieldista de este instituto político y que, en lugar de que se cuestione al partido en el gobierno, lo hagan con el rival más duro que tiene Acción Nacional.

La acusación provocó reacciones en redes sociales de miembros de Movimiento Ciudadano originales y de última hora.

“Noto muy nervioso a Eugenio con Movimiento Ciudadano”, le escribió Luis Andrés Álvarez, expriista quien estuvo en el mismo gobierno que encabezó Bárbara Botello entre 2012 y 2015.

“¿Es neta? De verdad la 4T anda muy extraviada no solo en ideales sino también en estrategia”, le dijo Rodrigo González, dirigente estatal de MC.

A este último, Martínez Vega le recordó su alianza y su cercanía con el PAN en 2018, algo que evidentemente no enorgullece mucho a Rodrigo quien, por antecedentes y convicciones, está mucho más cerca de la izquierda que Martínez Vega.

Eugenio Martínez se acercó solo en campaña con Sheffield y desapareció de la escena política apenas se decretaron los resultados.

Desde que renunció al partido Verde tras la derrota de Ángel Córdova en 2015 se convirtió en un crítico acérrimo de los gobiernos panistas. Tanto como lo son Sheffield o la exalcaldesa de León, Bárbara Botello. El antipanismo sigue luciendo disperso.

ÁNGEL RANGEL: SIN LUGAR PARA LA IMPUNIDAD

E speremos los resultados de la investigación de las autoridades, pero por lo pronto, es justificada y entendible la indignación por la muerte del joven estudiante universitario Ángel Rangel a manos de un elemento de la Guardia Nacional que ya se encuentra detenido.

En un estado y un país en los que la delincuencia hace de las suyas y la impunidad de los criminales de todos calibres se impone, la forma en la que muere este joven resulta absurda y cobran sentido las posturas de quienes creen que el Ejército y las fuerzas federales deberían tener limitadas sus facultades operativas.

Dice el gobernador Diego Sinhue -por ejemplo- que la gran lección de este hecho lamentable es que se debe reforzar la actuación de las policías municipales para la vigilancia en las ciudades y aprovechar el mayor conocimiento que tienen del entorno y la proximidad con los ciudadanos.

En ningún otro momento desde que Guanajuato es asediado por el crimen organizado, el gobierno estatal se había mostrado tan complacido por la coordinación con instancias federales como ocurre en estos tiempos.

Lo presumió anteayer el fiscal Zamarripa en su informe; ayer el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca y, cada que puede, el gobernador.

Ya Zamarripa anunció que la Fiscalía General del Estado trasladará al elemento a la FGR, a la que le tocará procurar justicia y esclarecer el asesinato del joven universitario.

La comunidad estudiantil, como era de esperarse, se conmovió por el hecho y salió a demandar justicia y que se aplique la ley contra el o los culpables.

Lo cierto es que la exigencia para estar a la altura de las circunstancias de los cuerpos de seguridad de todos los niveles está a la orden del día. Hoy es un elemento de la Guardia Nacional como presunto responsable de un delito que abre un frente trágico para los deudos de la víctima.

Y lo menos que se espera es que las instituciones funcionen y que, frente a las evidencias que se tengan, no salga avante la impunidad.

