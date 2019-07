Después de 20 años, sigue vendiendo tacos llenos risas y futbol

Don Lalo Pérez es un vendedor de tacos, tal vez el más conocido de la ciudad; por su sabor, precio y amabilidad, ha sido llamado por todos como ‘La Mamá de Salamanca’

Manuel Aguilar

Salamanca.- ‘La Mamá de Salamanca’, así es cómo llaman a Lalo Pérez, quien vende tacos de diferentes guisados desde hace más de 20 años que son toda una tradición en el municipio.

Este deleite de comida popular se ubica en la Avenida Valle de Santiago casi esquina con calle León, en la colonia Guanajuato.

Desde temprana hora, don Lalo comienza con la preparación de sus variados guisos. Parte de su oferta gastronómica son el chicharrón, bistec a la mexicana, asadura, rajas con queso, papa, chorizo, entre muchos otros que ofrece a sus clientes, quienes esperan su llegada.

El mote de ‘La Mamá de Salamanca’, se lo ha ganado por lo económico de los tacos, ya que cada taco le cuesta a los comensales dos pesos. Es por esto que sus cientos de clientes aseguran que son los mejores de la zona, pero lo que más les gusta seguramente es el precio pues con 30 pesos usted degustara de 10 a 15 tacos con todo y refresco.

“No soy ambicioso por eso doy barato y sí gano, sí me queda algo de ganancia; siento que dando barato apoyamos a las familias más pobres de aquí de Salamanca”, afirmó, Lalo.

Lalo, quien entretiene a sus clientes con sus amenas platicas y debates sobre fútbol, asegura, “siempre y desde que tengo uso de razón, le he ido a mi Maquina del Cruz Azul, y téngalo por seguro todos mis clientes, que si le fuera al América, diera más caro y muchos de ustedes no me seguirían”.

“Ya saben dónde estamos”, concluyó Eduardo Pérez, La Mamá de Salamanca.

JG