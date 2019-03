Después de 12 años ya tendrán electricidad

Vecinos de Panales Galera, en Tarimorio, al fin pudieron conseguir que la Comisión Federal de Electricidad asistiera a la zona para hacer las conexiones de energía eléctrica a los domicilios

Daniel Moreno

Tarimoro.- Unos 12 años debieron pasar para que vecinos de Panales Galera en el municipio de Tarimoro pudieran solicitar su conexión de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.

En sesión de Ayuntamiento el gobierno de Tarimoro autorizó el nombramiento de una de las calles a la orilla de esta comunidad como San Isidro y con ello el área de Desarrollo Urbano asignará números a los domicilios en los próximos días un requisito administrativo indispensable para que el personal de la Comisión pueda hacer las conexiones de energía eléctrica a los domicilios de esta calle.

Según lo expuesto por el área de desarrollo urbano ante el cabildo desde hace unos 12 años los propios vecinos comenzaron a instalar postes tratado de cumplir algunos requisitos y esperando pronto contar con el suministro, pero se necesitaba de una asamblea donde los integrantes del ejido en esta zona formalizaran el uso como calle lo que se venía catalogándose como paso de servidumbre con ello permitiendo su nomenclatura lo que apenas se registró este año.

Una vez hecho el trámite se dio de enterado al Ayuntamiento que aprobó el nombre y próximamente los números según confirmó el alcalde, Enrique Arreola Mandujano.

Reconoció parte de esa infraestructura que ya se tenía fue adquirida por los propios habitantes de esta calle pero insistió no estaba en manos del Municipio ni de la CFE poderles llevar el servicio pues los lineamientos no se los permitían, no obstante ahora sí, después llegar a un acuerdo podrán solicitar el servicio para que en las próximas semanas el personal de la Comisión Federal de Electricidad instale el cableado para que puedan tener energía eléctrica en sus domicilios.

*EZM