Despreocupa a Márquez revisión al libramiento

Catalina Reyes

Guanajuato.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que está dispuesto a que el organismo que elija el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sea el que revise el proyecto del libramiento de Silao “de este tamaño es mi confianza”, aseguró.

“Los que ellos decidan, yo lo he dicho, soy tajante, quien guste, no hay nada qué ocultar y no tengo ningún problema, no van a encontrar más que un procedimiento apegado a ley, sin ningún problema, que lo hagan, quien gusten, seré muy respetuoso de ello.

“Yo la verdad les digo: quien sea, de ese tamaño es mi confianza y mi tranquilidad, quien sea que lo haga apegado a la ley, a la normatividad y no va a haber ningún problema, quien lo tenga que proponer”.

Esto, respecto a que el lunes, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recibió la aceptación por parte del gobernador de la recomendación de esta instancia para que un organismo externo revise el proyecto de entrega de la concesión del libramiento de 17.5 kilómetros en Silao a una empresa filial de Grupo México sin que hubiera licitación ni contraprestación de por medio, como lo dio a conocer correo en abril.

