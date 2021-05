Colapso del metro de CDMX llega a 23 muertos; AMLO y Sheinbaum anuncian peritajes

Redacción

Ciudad de México.- Al menos 23 personas murieron y 79 están hospitalizadas derivado del accidente en el Metro ocurrido en la noche del lunes al desplomarse una viga que sostenía un puente de la Línea 12 entre la estaciones de Olivos y Tezonco.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aclaró que hay tres menores de edad entre las víctimas, aunque no precisó si han fallecido o están heridos, aunque sí confirmó que el número de fallecidos ya asciende a 23.

Asimismo se informó que se iniciará una revisión estructural de toda la línea 12 y una investigación profunda de las causas.

“Pedimos la comprensión de todas las personas que viven Tláhuac, el día de mañana inicia una revisión estructural por parte del Instituto de Seguridad de las Construcciones”, indicó la mandataria.

La Jefa de Gobierno anunció que se realizarán un peritaje internacional por lo que pidió no especular nada sobre lo sucedido hasta obtener los resultados de los peritajes.









Foto: Xinhua

Lista de personas hospitalizadas por desplome

Durante la mañana de este martes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX público la lista más reciente de las personas que resultaron lesionadas en el derrumbe de la Línea 12 del Metro.

Se actualiza lista de traslados a hospitales, con datos hasta las 05:30 horas de este martes.



Continuaremos informando. pic.twitter.com/4yp9EECLmK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2021

A través de su cuenta de Twitter, se compartió el documento con los nombres de los 79 lesionados. Muestra los nombres de las personas afectadas o si permanecen en calidad de desconocidas, su sexo, edad y el hospital en el que se encuentran.

“Al momento podemos informarles que son 79 personas hospitalizadas, dos de ellas que llegaron a hospitales lamentablemente fallecieron. De estas personas, hay cinco que aún no se han podido identificar. En total son 19 mujeres y 60 hombres. Son tres menores y tres adultos mayores, y son hasta ahora 23 personas que fallecieron”, confirmó Claudia Sheinbaum.

🔴 La jefa de Gobierno @Claudiashein informa que 79 personas fueron hospitalizadas y hay 23 muertos.



Siguen las maniobras para bajar el tren y rescatar los cuerpos que aún se encuentran atrapados.



Habrá un peritaje externo para conocer las causas del accidente. pic.twitter.com/mj4v5jozbo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 4, 2021

Asegura AMLO que se investigará a fondo y sin miramientos

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y aseguró este martes que se investigará “a fondo” el accidente que dejó 23 muertos.

“Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió”, dijo.

Indicó que “no se va a ocultar absolutamente nada”, pues el “pueblo de México tiene que conocer toda la verdad”.

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, manifestó.

López Obrador indicó que a partir de los dos peritajes que se hagan en el accidente del Metro se va a establecer “la responsabilidad” y pidió no “caer en el terreno de la especulación”.

El mandatario envió un “abrazo fraterno y sincero” a los familiares.









Foto: Xinhua

Antecedentes de la Línea 12 La Línea 12 se inauguró el 30 de octubre de 2012, pero se clausuró en marzo de 2014 por fallos y se reabrió de octubre a noviembre en el año 2015. El tramo se rehabilitó bajo el Gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) posteriormente, según los vecinos de la zona, la estructura quedó resentida por los sismos de septiembre de 2017. Y pasado 9 de enero se produjo un incendio en el centro de control del Metro de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, que causó un muerto y al menos 30 trabajadores intoxicados, además de seis líneas sin servicio.

