Despliegan cuadrillas de inspección a comercios

Redacción

Irapuato.- Vecinos del Fraccionamiento Los Arcos, denunciaron presunto abuso de autoridad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues un asunto entre particulares por la clausura de obra de un terreno derivó en la detención de un vigilante de una empresa de seguridad privada.

El miércoles pasado, trabajadores de la Dirección de Desarrollo Territorial clausuraron obras de construcción que se realizaban irregularmente en un terreno particular. Cabe mencionar que desde hace años, ese lote ha sido motivo de procesos legales.

“No estamos en contra de la clausura, de hecho nadie se opuso, si hay algo irregular debe impedirse que las obras sigan; lo que no nos pareció fue la actuación de los policías, que desde luego sabemos actuaron por indicaciones de alguien, en este caso fue un trabajador de Desarrollo Territorial que no se identificó, pero hasta donde sabemos no tiene facultades para ordenar que detengan a alguien”, contaron los vecinos del Fraccionamiento Los Arcos.

Insistieron en que los efectivos obedecieron las indicaciones de un empleado de Desarrollo Territorial que sin más, ordenó la detención de uno de los vigilantes de una empresa privada, que -aseguraron- lo único que hizo fue cumplir con sus deberes sin obstaculizar el trabajo que realizaron la clausura.