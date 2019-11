Despierta papito: Madre llora a gritos sobre el cadáver de su hijo asesinado

Un desgarrador video muestra el momento en que una mujer es llevada a reconocer al menor muerto en disturbios gubernamentales en Bolivia

Redacción

Bolivia.- Un video que circula en redes muestra el momento en que una mujer boliviana es llevada a reconocer el cuerpo de su hijo asesinado. Al ver el nombre sobre la manta que cubre el cadáver explota en llanto y se lamenta a gritos sobre los restos del joven.

“Áy, papito, DESPIÉRTATE, ¡papito despiértate! No me digas que esto es verdad…” son las palabras de la desconsolada madre quien no puede evitar caer sobre el cadáver del joven al lado de otros varios bolivianos asesinados.

El video viral, que ya alcanzó medio millón de vistas, se pronuncia en favor del respeto a la integridad de los bolivianos y sus derechos humanos, bajo el hashtag #BoliviaGolpeEstado, #BoliviaQuierePaz y #BoliviaLibreyDemocratica.

*Con información de Debate

Comentarios

Comentarios