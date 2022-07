El legislador del PRI aseveró que los despidos en el Congreso de Guanajuato se deben a temas políticos, su homólogo del PAN lo niega

Guanajuato.-Ante los despidos y diversos cambios dentro de distintas áreas del Congreso de Guanajuato, el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila; admitió que algunos han sido por cuestiones política.

El legislador también dijo que el argumento del secretario general, Christian Cruz Villegas es que los despidos fueron por pérdida de confianza.

“No podemos negar que el espacio del Congreso tiene un cierto cariz político. Evidentemente el cariz político está en muchas de las organizaciones gubernamentales. Qué tiene que cuidarse, que este cariz político cumpla con el requisito técnico para el desempeño de sus cargos; pero decir que no existe un cariz político sería mentir”, dijo Arias Ávila.

Despidos en el Congreso de Guanajuato Foto: Lourdes Vázquez

Auditarán clima laboral en el congreso

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ernesto Ayala Torres informó que se llevará a cabo una auditoría externa en materia de clima laboral.

La semana pasada se informó sobre la renuncia de la directora de Tecnologías de la Información, Patricia Díaz Sánchez; en su lugar se nombró a Jesús Mayagoitia Vázquez. También se fue la directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, Yesica Ramberg Peña; no obstante, personal del congreso afirmó que no han sido renuncias sino despidos.

Retoman tema de despidos

Alejandro Arias señaló que, en la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del miércoles, se tocó nuevamente el tema de los despidos.

“Se nos informó cuál es la razón de estos; en estricto sentido es la pérdida de confianza, se nos informó cuál era el estatus, cómo estaba la situación. En la pasada Junta de Gobierno se tocó el tema de los despidos y la necesidad de contratar una empresa que haga una encuesta de clima laboral ajena al área de la Secretaría General; entonces en ese trámite estamos para llevar a cabo la encuesta que permita tener elementos de cómo está el clima laboral”, comentó.

Los diputados no se ponen de acuerdo en el tema de los despidos

Afirmó que los grupos parlamentarios han dado propuestas para la designación de titulares de áreas, pero sin que sea una cuota específica.

“Antes era apoyo parlamentario del PAN, la Secretaría General del PAN, que eran acuerdos no escritos pero que estaban vigentes. En esta no se ha hecho una repartición: te toca esto y te toca esto y tú pones a quien tú quieras. No, pero sí ha habido elementos para emitir opiniones. De hecho, el asunto de Omar Mares Crespo, (titular de Administración) tuvo mucho que ver por la incomodidad de algunos de los compañeros de los grupos parlamentarios de Morena, del Verde, se quejaron del trato de Omar”.

Secretario tiene la facultad

Luis Ernesto Ayala Torres, diputado del PAN, manifestó que los últimos movimientos fueron tres en el igual número de áreas y el secretario general del Congreso del Estado tiene la facultad para ello y negó que ello haya sido por compromisos políticos.

“(Christian Cruz) Tiene facultades que en algunos casos sí se consulta y sobre todo si estamos hablando de reestructuraciones. Él emprendió este tema desde el inicio de la legislatura, habría reestructuración de acuerdo a las exigencias que hoy debemos tener como Congreso”, señaló.

Los diputados no se ponen de acuerdo en el tema de los despidos

Sobre la auditoría en materia de clima laboral manifestó que se espera la propuesta de la empresa que llevará a cabo dichas acciones.

