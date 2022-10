Libia García dijo que el despido de los policías de Irapuato no afecta la operatividad y que no sirven los oficiales que no pasen sus exámenes

León.-La secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, aseguró que de nada sirve que haya corporaciones de seguridad completas si entre sus filas hay elementos que no aprueben sus pruebas de Control de Confianza.

Tras el despido de 100 policías en Irapuato, la funcionaria estatal subrayó que en ninguna corporación debe haber elementos que no acrediten los exámenes de confianza. Por lo que incluso extendieron los horarios de operación del Centro Evaluación y Control Confianza del estado para agilizar la entrega de resultados.

“Aquí lo más importante es que sean policías confiables. De nada nos sirve tener policías completas en los municipios si no son confiables. Yo sé que alarma a la población en general cuando hay una baja de tantos elementos. Pero de nada nos sirve que esos elementos sigan en la corporación si no cumplen con lo necesario para cuidar a los ciudadanos”, dijo.

Pide denunciar penalmente a elementos vinculados con criminales

Además, pidió a los municipios no solo dar de baja a los policías que no cumplan con este requisito, sino que sigan los procedimientos internos correspondientes e incluso que presenten las denuncias penales respectivas. Ello en caso de que tenga elementos que puedan vincularlos con alguna actividad criminal.

Puntualizó que, en el caso de Irapuato, su corporación cuenta con efectivos suficientes para no descuidar la operatividad diaria, a pesar del despido de 100 de sus integrantes, “no hay preocupación de que no se puedan cumplir con las labores de seguridad. Hay una coordinación, hay elementos suficientes”.

Despiden a policías de Irapuato sin explicación

Alrededor de 100 elementos de la Policía Municipal de Irapuato fueron despedidos luego de ser convocados a una presunta revisión de rutina que terminó en la baja masiva de los uniformados. Sin mayor explicación, las autoridades únicamente mencionaron que fue resultado una investigación.

Tras el despido masivo ocurrió un enfrentamiento, donde una policía resultó herida. La Guardia Nacional formó una barrera humana para evitar que ingresarán más elementos. Al lugar llegaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para apoyar al Municipio de Irapuato.

Y es que la mayoría de los elementos intentaron retirarse del lugar, pero la Guardia Nacional lo impidió. Algunos se hicieron de golpes con los castrenses. Además, hubo empujones, insultos y amenazas. Mientras que otros arrojaron los chalecos y su equipo por la reja para después ‘escapar’ saltándose la malla ciclónica.

Cabe mencionar que de enero a junio la Policía Municipal registraba al menos 107 bajas a las que se le suman estos 100 más. 20 de ellos no tenían funciones operativas, aunado a otros despidos.

