Despiden sin razón aparente a personal del Seguro Popular en Guanajuato

Staff Correo

Guanajuato.- Sin previo aviso y de un día para otro cerca de 50 ahora extrabajadores de Seguro Popular en Guanajuato fueron despedidos si haber sido notificados.

Mauro Ruiz explicó que ni siquiera les dijeron que habían sido despedidos, simplemente les avisaron que les darían su finiquito, cuando en realidad, debieron de haberlos liquidado y notificado con antelación.

Después de ser avisados de manera sorpresiva, se dirigieron a retirar sus aportaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG); parecía que todo iba bien hasta que fueron notificados de que el trámite no procedía, porque supuestamente no habían entregado la documentación original.

“Tuvimos que dejar una constancia laboral y otra carta de que ya no trabajamos para la dependencia del gobierno, dichos documentos los entregamos en original ya que era requisito indispensable para el trámite. El día de ayer nos llegó un correo diciendo que nuestro trámite no procedía ya que no entregamos la documentación en original, esto nos llegó a todos los que fuimos na hacer el trámite”, explicó Mauro.

El exempleado cree que esto se ha hecho con tal de no darles el dinero que les corresponde, dejando a casi 600 personas en Guanajuato sin ese recurso.

DM