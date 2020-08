Despiden a Wendy

Ana Ojeda

Manuel Doblado.- Debido a la pandemia de Covid-19, el director de Seguridad Pública de Ciudad Manuel Doblado se encuentra en aislamiento al dar positivo a la prueba el pasado viernes.

Personalmente Francisco Javier Martínez Espinoza comentó que 3 de los elementos de la corporación recientemente estuvieron en cuarentena, se les retiró de la actividad para su atención y cuidado médico respectivo, quienes recién se acaban de reincorporar. “Yo no había tenido en realidad síntomas, no presenté cuadro de tos, ni fiebre, ningún problema, pero acudí a realizarme la prueba por inquietud la semana pasada, dando positivo al Covid-19, en este instante me siento bien, no ha habido algún cambio en mi condición de salud, pero sí la recomendación de mantenerme en casa”, confirmó.

Siendo asintomático está consumiendo algunas medicinas por recomendación familiar de un médico.

Mientras tanto en Seguridad Pública de Manuel Doblado la indicación es mantener el cuidado general en sanidad en las instalaciones, tanto a ciudadanos que acuden para un trámite, como a personas que se lleva por algún delito; a todos se les entrega gel, se usa cubrebocas y se tiene el mayor cuidado posible.

